Фіцо приїде до Ужгорода й заявить, що проти членства України у НАТО
У середу, 24 січня, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться в Ужгороді з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, аби заявити, що він проти членства України у НАТО
Про це повідомляє Standard.
Під час візиту до України словацький прем'єр також передасть пакет гуманітарної допомоги. Водночас Фіцо прагне пересвідчитися в тому, що Україна не має жодної зброї зі Словаччини.
"Я скажу йому, що є речі, на які ми маємо абсолютно різні думки. Я скажу йому, що ми поважаємо їх, коли мова про вступ до ЄС, але вони повинні виконати умови, а не те, що країна, яка абсолютно не відповідає жодним вимогам, вступить до ЄС", - підкреслив Фіцо.
Він додав, що висловить українському прем'єр-міністру свою позицію стосовно того, що він проти вступу України до НАТО.
"Я скажу йому, що я накладу вето і заблокую це, тому що це просто основа для третьої світової війни та нічого більше", - сказав Фіцо.
Словацький прем'єр зазначив, що "було б правильно домовитися, що кожна сторона зробить заяву".
"Ми повинні обмінятися цими заявами перед тим, як їх оприлюднити. Я знаю, з чим я їду. Я йду з гуманітарною допомогою", - додав Фіцо.
- 18 січня очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що найближчими тижнями Україна проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби вмовити його розблокувати кошти ЄС для проєкту Ukraine Facility.
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