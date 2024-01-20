Фіцо приїде до Ужгорода й заявить, що проти членства України у НАТО

Про це повідомляє Standard.

Під час візиту до України словацький прем'єр також передасть пакет гуманітарної допомоги. Водночас Фіцо прагне пересвідчитися в тому, що Україна не має жодної зброї зі Словаччини.

"Я скажу йому, що є речі, на які ми маємо абсолютно різні думки. Я скажу йому, що ми поважаємо їх, коли мова про вступ до ЄС, але вони повинні виконати умови, а не те, що країна, яка абсолютно не відповідає жодним вимогам, вступить до ЄС", - підкреслив Фіцо.

Він додав, що висловить українському прем'єр-міністру свою позицію стосовно того, що він проти вступу України до НАТО.

"Я скажу йому, що я накладу вето і заблокую це, тому що це просто основа для третьої світової війни та нічого більше", - сказав Фіцо.

Словацький прем'єр зазначив, що "було б правильно домовитися, що кожна сторона зробить заяву".

"Ми повинні обмінятися цими заявами перед тим, як їх оприлюднити. Я знаю, з чим я їду. Я йду з гуманітарною допомогою", - додав Фіцо.