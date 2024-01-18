Шмигаль анонсував зустріч із Фіцо, аби вмовити його розблокувати 50 млрд євро для України

Про це очільник уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"1 лютого відбудеться саміт Європейської Ради. Україна розраховує, що там буде ухвалене позитивне рішення про виділення фінансової підтримки Україні в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility", - написав він.



Шмигаль нагадав, що ця програма передбачає не лише виділення 50 млрд євро фінансової підтримки, а й "системну трансформацію України на шляху до ЄС".



Уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу, отримав і врахував зауваження від Єврокомісії.



"Найближчими тижнями також плануємо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility", - написав Шмигаль.