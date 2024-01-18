Шмигаль анонсував зустріч із Фіцо, аби вмовити його розблокувати 50 млрд євро для України
Найближчими тижнями Україна проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби вмовити його розблокувати кошти ЄС для проєкту Ukraine Facility
Про це очільник уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"1 лютого відбудеться саміт Європейської Ради. Україна розраховує, що там буде ухвалене позитивне рішення про виділення фінансової підтримки Україні в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility", - написав він.
Шмигаль нагадав, що ця програма передбачає не лише виділення 50 млрд євро фінансової підтримки, а й "системну трансформацію України на шляху до ЄС".
Уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу, отримав і врахував зауваження від Єврокомісії.
"Найближчими тижнями також плануємо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility", - написав Шмигаль.
- 29 грудня 2023 року Кабінет Міністрів України затвердив проєкт плану Ukraine Facility для надання Єврокомісії.
- 11 січня посли держав-членів ЄС затвердили мандат на проведення перемовин з Європарламентом щодо створення Ukraine Facility.
- Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан наполягає, що будь-яка фінансова допомога Україні має бути відокремлена від бюджету ЄС.
- Своєю чергою Фіцо заявив, що фінансова підтримка України не має сенсу, бо війна "не має військового вирішення".
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