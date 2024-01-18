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Головна Економіка Шмигаль анонсував зустріч із Фіцо, аби вмовити його розблокувати 50 млрд євро для України

Шмигаль анонсував зустріч із Фіцо, аби вмовити його розблокувати 50 млрд євро для України

18 січня, 2024 четвер
13:54
Економіка Роберт Фіцо

Найближчими тижнями Україна проведе зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби вмовити його розблокувати кошти ЄС для проєкту Ukraine Facility

Про це очільник уряду Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"1 лютого відбудеться саміт Європейської Ради. Україна розраховує, що там буде ухвалене позитивне рішення про виділення фінансової підтримки Україні в розмірі 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility", - написав він.

Шмигаль нагадав, що ця програма передбачає не лише виділення 50 млрд євро фінансової підтримки, а й "системну трансформацію України на шляху до ЄС".

Уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу, отримав і врахував зауваження від Єврокомісії.

"Найближчими тижнями також плануємо зустріч із прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, аби обговорити всі нагальні питання та зняти можливі перепони на шляху до реалізації Ukraine Facility", - написав Шмигаль.

Україна
Словаччина
Денис Шмигаль
допомога Україні
Роберт Фіцо
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