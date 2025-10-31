Ford відкликає понад 227 тис. автомобілів у США через проблеми з лобовим склом та сидіннями
Американська автомобілебудівна компанія Ford відкликає 227 006 автомобілів у Сполучених Штатах Америки через бульбашки повітря на лобовому склі та нещільно прикріплені каркаси сидінь
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA).
За даними NHTSA, відкликання стосується 163 256 позашляховиків Bronco через можливе ослаблення болтів на передніх сидіннях, а також 56 841 автомобіля Lincoln і Explorer через наявність видимих повітряних бульбашок у лобовому склі.
Окрім цього, відкликанню підлягають 6 909 фургонів Econoline через несправність систем обігріву та розморожування лобового скла.
Дилери безкоштовно замінять дефектні деталі, що стали причиною відкликання, запевнили у NHTSA.
- Раніше повідомлялося, що компанія Ford відкликає майже 1,45 мільйона старих автомобілів у Сполучених Штатах Америки через несправні камери заднього виду і розширить гарантійне покриття на мільйони інших автомобілів.
