Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Ford відкликає 1,4 млн автомобілів у США через несправні камери заднього виду

Катерина Ганжа
23 жовтня, 2025 четвер
07:18
Американська автомобілебудівна компанія Ford відкликає майже 1,45 мільйона старих автомобілів у Сполучених Штатах Америки через несправні камери заднього виду і розширить гарантійне покриття на мільйони інших автомобілів

Про це повідомляє Reuters.

"Ми у Ford прагнемо подолати цю конкретну проблему за допомогою аналогових камер заднього виду", - заявив головний операційний директор компанії Кумар Галхотра.

Зазначається, що відкликані автомобілі можуть мати камери, які під час руху заднім ходом показують спотворене, переривчасте або порожнє зображення, що збільшує ризик аварії. Відкликання стосується різних моделей авто – Explorer, Escape, Mustang, Flex, Fiesta, C-Max, Taurus, Fusion та Lincoln MKT і MKZ, випущених у період з 2015 до 2020 років. Дилери перевірять і у разі потреби замінять камери.

У вересні Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) і Ford домовилися, що частина усіх автомобілів 2015-2025 років випуску, оснащених аналоговими камерами, буде відкликана, а решта підпадатиме під програму задоволення потреб споживачів, яка включає 15-річну розширену гарантію на камеру заднього виду.

Відомо, що подовжена гарантія охоплює понад два десятки моделей автомобілів, зокрема вантажівки F-150 2015-2020 років випуску.

Ford повідомив NHTSA, що йому відомо про близько 12 500 гарантійних претензій, пов’язаних із проблемами з камерами, а також про п’ять аварій, але без травмування.

Цьогоріч автовиробник зіткнувся із хвилею відкликань через низку дефектів, серед яких несправність камер заднього виду, паливних насосів низького тиску та проблеми із системою ременів безпеки.

  • Наприкінці вересня повідомлялося, що Ford відкликає 115 539 автомобілів у США через дефект, який може спричинити від’єднання верхнього валу рульової колонки.
