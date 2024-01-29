Французька компанія купує оператора Lifecell за $500 млн, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Ньєль заявив, що ціна угоди дешева в порівнянні з прибутком українського оператора звʼязку Lifecell.

Угода надасть NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi та LLC Ukrtower. Ньєль сказав, що наразі угода очікує перевірок регуляторів, включаючи українського Антимонопольного комітету.

Довідково: компанія NJJ Capital належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, який також є співвласником газети Le Monde та власником кількох телекомунікаційних компаній, включно з Monaco Telecom, Salt Mobile SA та Iliad, що володіє мобільним оператором Play у Польщі.