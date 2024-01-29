Французька компанія купує оператора Lifecell за $500 млн, - Bloomberg
Французький мільярдер Ксавʼє Ньєль заявив, що його інвестиційна компанія NJJ Capital погодилася заплатити $500 млн за підрозділ Turkcell Iletisim Hizmetleri AS в Україні
Про це повідомляє Bloomberg.
Ньєль заявив, що ціна угоди дешева в порівнянні з прибутком українського оператора звʼязку Lifecell.
Угода надасть NJJ Capital контроль над Lifecell LLC, LLC Global Bilgi та LLC Ukrtower. Ньєль сказав, що наразі угода очікує перевірок регуляторів, включаючи українського Антимонопольного комітету.
Довідково: компанія NJJ Capital належить французькому мільярдеру Ксав'є Ньєлю, який також є співвласником газети Le Monde та власником кількох телекомунікаційних компаній, включно з Monaco Telecom, Salt Mobile SA та Iliad, що володіє мобільним оператором Play у Польщі.
- Турецький телекомунікаційний холдинг Turkcell оголосив про продаж українського телеком-оператора Lifecell французькій інвестиційній компанії NJJ Capital, яка належить мільярдеру Ксав'є Ньєлю.
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