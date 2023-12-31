Турецький телеком-холдинг Turkcell продає Lifecell французькій інвестиційній компанії

Про це йдеться у повідомленні Turkcell.

Зазначається, що договір про передачу акцій підписано 29 грудня 2023 року. Згідно з рішенням ради директорів компанії від 20 грудня всі акції разом із всіма правами та зобов'язаннями для ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" і ТОВ "Укртауер", які є дочірніми компаніями, передаються до французької інвестиційної компанії NJJ Capital, яка належить Ксав'є Ніель.

Розкриття відповідної інформації було відкладено через невизначеність угоди до завершення переговорів між сторонами. Це рішення було схвалено радою директорів ще 9 травня 2023 року.

Номінальна вартість проданих акцій складає 12,7 млрд грн ($333,4 млн) для Lifecell, 47,2 млн грн для ТОВ "Глобал Білгі" і 1,96 млрд грн для ТОВ "Укртауер". Повідомляється, що передача активів ще не завершилася, а інформація про угоду "буде доведена до відома громадськості в повному обсязі та своєчасно".

Довідково: компанія NJJ Capital належить французькому мільярдеру Ксав'є Ніель, який також є співвласником газети Le Monde та володарем декількох телекомунікаційних компаній, включаючи Monaco Telecom, Salt Mobile SA і Iliad, що володіє мобільним оператором Play в Польщі.