Французький стример, відомий екстремальними челенджами, помер у прямому ефірі

Про це пише CNN.

46-річний Рафаель Гравен, відомий в мережі як Jean Pormanove або JP, що є одним з найбільших стримерів у Франції на платформі Kick, помер у понеділок, 18 серпня. Військовий ветеран мав понад мільйон підписників на різних платформах. Він транслював свою гру у відеоігри та часто брав участь в екстремальних випробуваннях.

З 2023 року він співпрацював з кількома іншими стримерами, в основному з Овеном Ценазандотті, відомим як Naruto online, та Сафіне Хамаді. Обидва взяли участь у його останній прямій трансляції. Ценазандотті оголосив про його смерть в instagram. У відео прямої трансляції, яка, ймовірно, показувала його смерть, після того, як він перестав рухатися, глядачі задонатили гроші, щоб сповістити сплячих стримерів про стан JP.

Прокуратура Ніцци повідомила, що за фактом смерті стримера розпочато розслідування та призначено розтин. Поки що влада не висунула жодних звинувачень, пов'язаних зі смертю Рафаеля Гравена.

На десятках відео з минулих прямих трансляцій Jean Pormanove виступає мішенню жартів, знущань, фізичних нападів та принизливих трюків. На відео з їхніх спільних прямих трансляцій видно, як інші стримери змагаються, як довго вони зможуть душити JP, інші показують, як стріляють у нього пейнтбольними кульками або обливають водою.

Завдяки донатам підписників група заробляла гроші на прямих трансляціях. Під час останньої прямої трансляції JP лічильник у верхній частині екрана показував, що група заробила близько 36 тис. євро за кількаденну трансляцію.

Фінальна пряма трансляція тривала майже 300 годин. В інтерв'ю BFMTV, партнеру CNN, Яссін Садуні, адвокат Ценазандотті, сказав, що JP страждав від серцево-судинних захворювань.

Садуні також розповів, що мати Гравена брала участь у постановчих трюках зі стримерами. Адвокат додав, що Ценазандотті не має жодного стосунку до смерті JP, а всі інциденти, спрямовані проти нього, були інсценованими.

