FT: США виходять із домовленостей з Європою про боротьбу з дезінформацією РФ, Китаю та Ірану

Про це повідомляє The Financial Times.

За даними видання, минулого тижня Державний департамент поінформував європейських партнерів про розірвання меморандумів про взаєморозуміння, укладених торік за адміністрації президента Джо Байдена. Ці документи передбачали координацію у виявленні та викритті шкідливих інформаційних кампаній, організованих ворожими державами.

Меморандуми були складовою частиною ініціативи, яку очолював Глобальний центр взаємодії (GEC) — підрозділ Держдепу, створений для боротьби з пропагандою іноземних противників США та терористичних угруповань.

Колишній керівник GEC Джеймс Рубін, який залишив посаду у грудні, розкритикував рішення Вашингтона, назвавши його "одностороннім актом роззброєння" в умовах інформаційної війни з Росією та Китаєм.

"Інформаційна війна є реалією нашого часу, а розвиток штучного інтелекту лише посилює пов’язані з нею ризики", — наголосив він.

За оцінками Рубіна, упродовж минулого року близько 22 держав Європи та Африки приєдналися до угод зі США. Програма адміністрації Байдена була спрямована на створення спільного бачення загрози та формування узгодженої відповіді на дезінформаційні кампанії.

