Роспропаганда ширить дезінформацію про нібито "чорну трансплантологію" в Україні: в ЦПД пояснили, навіщо це Кремлю

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Цього разу речниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв’ю пропагандистам заявила, що Україна з 2022 року "послабила закони про трансплантацію органів" та порівняла ситуацію з Балканами 1990-х, коли "чорна трансплантологія розповзлася по всій Європі".

"Захарова ще більше дала волю фантазії і заявила, що Україна також стала для Заходу "донором ґрунтів, які можна просто вивозити або вирощувати на них заражені ГМО злаки", - додали в ЦПД.

Там наголосили, що подібні вкиди Росія поширює з 2014 року. Жодних доказів "чорної трансплантології" в Україні немає, а всі заяви росіян будуються виключно на маніпуляціях і конспірології.

"Мета Кремля – дискредитувати українську медичну систему й державу, підірвати довіру до міжнародних гуманітарних організацій, а також відволікти увагу від воєнних злочинів російської армії", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.