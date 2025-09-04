Роспропаганда ширить дезінформацію про нібито "чорну трансплантологію" в Україні: в ЦПД пояснили, навіщо це Кремлю
Російська пропаганда активізувала давню дезінформаційну кампанію про нібито "чорну трансплантологію" в Україні
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Цього разу речниця МЗС РФ Марія Захарова в інтерв’ю пропагандистам заявила, що Україна з 2022 року "послабила закони про трансплантацію органів" та порівняла ситуацію з Балканами 1990-х, коли "чорна трансплантологія розповзлася по всій Європі".
"Захарова ще більше дала волю фантазії і заявила, що Україна також стала для Заходу "донором ґрунтів, які можна просто вивозити або вирощувати на них заражені ГМО злаки", - додали в ЦПД.
Там наголосили, що подібні вкиди Росія поширює з 2014 року. Жодних доказів "чорної трансплантології" в Україні немає, а всі заяви росіян будуються виключно на маніпуляціях і конспірології.
"Мета Кремля – дискредитувати українську медичну систему й державу, підірвати довіру до міжнародних гуманітарних організацій, а також відволікти увагу від воєнних злочинів російської армії", - наголосили в Центрі протидії дезінформації.
- Раніше повідомлялося, що російські пропагандисти поширюють фейкове відео з жителем Суджі, який розповідає про зґвалтування жінки, вбивство цивільного чоловіка та випадки мародерства, нібито вчинені українськими військовими.
