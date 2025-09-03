"Зґвалтування, вбивство цивільного, мародерство": ЦПД попередив про фейк РФ, щодо українських військових на Курщині
Російські пропагандисти поширюють фейкове відео з жителем Суджі, який розповідає про зґвалтування жінки, вбивство цивільного чоловіка та випадки мародерства, нібито вчинені українськими військовими
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Російська пропаганда продовжує дезінформаційну кампанію про "звірства ЗСУ" на території Курської області. Пропагандистські канали поширюють відео з чоловіком, якого представляють як жителя міста Суджа. Він розповідає про зґвалтування жінки, вбивство цивільного чоловіка та випадки мародерства, нібито вчинені українськими військовими", - йдеться у повідомленні.
ЦПД наголосив, що всі "свідчення" цього чоловіка є не більш ніж переказаними чутками: він не бачив подій на власні очі, не знає жодних конкретних імен і не надає жодних підтверджень своїх слів.
Читайте також: Пропаганда РФ поширює фейк, нібито ЗСУ обстрілюють храми на Курщині, - ЦПД
Окрім цього закадровий голос, який звучить у ролику фактично підказує чоловіку, у чому саме звинуватити українських воїнів. За словами центру, це типовий прийом фабрикації потрібних РФ "доказів".
До кампанії також залучено так званий "міжнародний трибунал щодо злочинів українських неонацистів", який насправді є організацією, створеною та контрольованою Кремлем, і не визнається жодною авторитетною міжнародною інституцією.
"Таким чином, чергові "свідчення" є постановочним контентом ru-пропаганди, спрямованим на дискредитацію України. Мета кремля — відвернути увагу від воєнних злочинів російської армії, які дійсно задокументовані міжнародними організаціями", - підкреслив центр.
- 25 серпня ЦПД повідомив, що Росія поширює фейк, нібито ЗСУ на окупованому Донбасі та в Харківській області скидають заміновані дитячі іграшки.
