Росіяни поширюють фейки про ЗСУ, які на ТОТ "скидають мʼякі заміновані іграшки", - ЦПД

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"Російські ресурси повідомляють, що українські військові начебто скидають з дронів заміновані м'які іграшки на територію одного з тимчасово окупованих російськими військами сіл Харківщини", – йдеться в матеріалі.

Також ворог заявляє, що військові ЗСУ нібито мінують іграшки на Донбасі й у Курській області, однак доказів цього не оприлюднюють.

"Подібні брехливі звинувачення є частиною масштабної дезінформаційної кампанії росіян, мета якої — дискредитувати Сили оборони України, виправдати продовження війни та відволікти увагу від воєнних злочинів російської армії на тимчасово окупованих українських територіях", – наголошує ЦПД.