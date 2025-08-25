Росіяни поширюють фейки про ЗСУ, які на ТОТ "скидають мʼякі заміновані іграшки", - ЦПД
Російські пропагандисти поширюють фейки про ЗСУ, що українські воїни нібито скидають заміновані мʼякі іграшки на тимчасово окуповані території Донбасу й Харківщини
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"Російські ресурси повідомляють, що українські військові начебто скидають з дронів заміновані м'які іграшки на територію одного з тимчасово окупованих російськими військами сіл Харківщини", – йдеться в матеріалі.
Також ворог заявляє, що військові ЗСУ нібито мінують іграшки на Донбасі й у Курській області, однак доказів цього не оприлюднюють.
"Подібні брехливі звинувачення є частиною масштабної дезінформаційної кампанії росіян, мета якої — дискредитувати Сили оборони України, виправдати продовження війни та відволікти увагу від воєнних злочинів російської армії на тимчасово окупованих українських територіях", – наголошує ЦПД.
- Раніше в Центрі протидії дезінформації попередили, що російські пропагандисти почали поширювати фейк про нібито підготовку Україною серії ударів по Краматорську.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.14 Купівля 41.14Продаж 41.64
- EUR Купівля 48.05Продаж 48.76
- Актуальне
- Важливе