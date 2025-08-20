Російські пропагандисти запустили фейк, що Україна "готує серію ударів по Краматорську", - ЦПД

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Пропаганда РФ готує собі чергове інформаційне алібі, поширюючи дезінформацію, що Україна нібито готує "серію ударів по Краматорську", щоб звинуватити в них армію РФ", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності. Вказано, що це типовий прийом російської пропаганди для виправдання власних воєнних злочинів і перекладання відповідальності за них на Україну.

"Саме російська армія завдає цілеспрямованих терористичних ударів по цивільних об’єктах в Україні, намагаючись виправдати їх "українськими провокаціями", - наголосили у ЦПД.