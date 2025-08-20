Російські пропагандисти запустили фейк, що Україна "готує серію ударів по Краматорську", - ЦПД
У Центрі протидії дезінформації попередили, що російські пропагандисти почали поширювати фейк про нібито підготовку Україною серії ударів по Краматорську
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
"Пропаганда РФ готує собі чергове інформаційне алібі, поширюючи дезінформацію, що Україна нібито готує "серію ударів по Краматорську", щоб звинуватити в них армію РФ", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності. Вказано, що це типовий прийом російської пропаганди для виправдання власних воєнних злочинів і перекладання відповідальності за них на Україну.
"Саме російська армія завдає цілеспрямованих терористичних ударів по цивільних об’єктах в Україні, намагаючись виправдати їх "українськими провокаціями", - наголосили у ЦПД.
- Раніше російські пропагандистські ресурси поширювали фейк про нібито підготовку Україною провокації в пологовому будинку Краматорська.
