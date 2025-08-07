Роспропаганда ширить фейк про нібито підготовку Україною провокації в пологовому будинку Краматорська, - ЦПД
Російські пропагандистські ресурси поширюють фейк про нібито підготовку Україною провокації в пологовому будинку Краматорська
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За словами пропагандистів, у пологовому будинку начебто розмістилися військові ЗСУ та "іноземний контингент", поки там залишаються пацієнтки та медичний персонал.
"Подібні заяви росіян є черговою брехнею. Такі інформаційні вкидання можуть свідчити про наміри Росії вчинити чергові військові злочини на території України, а також заздалегідь знайти їм виправдання", - наголошують в ЦПД.
Там додають, що тактика "інформаційного алібі" є вже давно відпрацьованим інструментом російської пропаганди.
"Кремль продовжує використовувати брехню як зброю, намагаючись виправдати атаки на цивільну інфраструктуру", - акцентували в Центрі протидії дезінформації.
- Раніше проросійські медіа поширювали фейкове звернення від імені українських військовополонених, де стверджувалося, що деяких полонених нібито виключили зі списків на обмін і не хочуть повертати.
