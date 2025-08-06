Пропаганда РФ поширює фейкове звернення від імені українських військовополонених нібито про несправедливий "відбір" для обмінів, - ЦПД
Проросійські медіа поширюють фейкове звернення від імені українських військовополонених, де стверджується, що деяких полонених нібито виключили зі списків на обмін і не хочуть повертати
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
У проросійських медіа поширюється фейкове звернення від імені українських військовополонених, у якому стверджується, що деяких із них нібито виключили зі списків на обмін.
Центр зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності. Україна наполягає на обміні за принципом "всіх на всіх", а Росія намагається дискредитувати цей процес і уникнути такого формату.
"Важливо зазначити, що це черговий крок російської пропаганди, спрямований на підрив довіри до офіційних українських інститутів і дискредитацію механізмів обміну", - йдеться у повідомленні.
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Пропагандистська російська агенція ТАСС, посилаючись на анонімні "джерела", долучилася до поширення дезінформації. Зокрема, вона заявляє, що Україна нібито вибірково приймає запропонованих Росією на обмін військовополонених, а причини відмови від окремих осіб невідомі.
Згодом про це також заявив помічник російського диктатора Володимир Мединський, який очолював делегацію РФ на перемовинах з Україною. За його словами, Київ нібито відмовився від 1 тисячі військовополонених та саме через українську сторону третій обмін ще не почався.
- 3 липня стало відомо, що російська агентура вимагає від родичів військовополонених надсилати листи зі звинуваченнями української влади. Вони обіцяють включити їхніх рідних у списки на обмін в обмін на такі дії.
- 22 липня президент Володимир Зеленський анонсував проведення кількох етапів обмінів полоненими, які мають відбутися згідно з домовленостями, укладеними на другій зустрічі в Стамбулі.
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