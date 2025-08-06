Пропаганда РФ поширює фейкове звернення від імені українських військовополонених нібито про несправедливий "відбір" для обмінів, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

У проросійських медіа поширюється фейкове звернення від імені українських військовополонених, у якому стверджується, що деяких із них нібито виключили зі списків на обмін.

Центр зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності. Україна наполягає на обміні за принципом "всіх на всіх", а Росія намагається дискредитувати цей процес і уникнути такого формату.

"Важливо зазначити, що це черговий крок російської пропаганди, спрямований на підрив довіри до офіційних українських інститутів і дискредитацію механізмів обміну", - йдеться у повідомленні.

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Пропагандистська російська агенція ТАСС, посилаючись на анонімні "джерела", долучилася до поширення дезінформації. Зокрема, вона заявляє, що Україна нібито вибірково приймає запропонованих Росією на обмін військовополонених, а причини відмови від окремих осіб невідомі.

Згодом про це також заявив помічник російського диктатора Володимир Мединський, який очолював делегацію РФ на перемовинах з Україною. За його словами, Київ нібито відмовився від 1 тисячі військовополонених та саме через українську сторону третій обмін ще не почався.