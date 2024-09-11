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Гарріс хитро штовхала его Трампа, - речник Українського конгресового комітету Америки про дебати

Оксана Ліховід
11 вересня, 2024 середа
12:54
Світ Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати

Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський зазначив, що Трамп розуміє, що йому треба було краще виступати на дебатах

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Обидва кандидати були добре підготовлені й мали багато статистичних даних та цифр. Але віцепрезидентка Гарріс дуже хитро штовхала его колишнього президента Трампа. Вона активно ставила під сумнів Трампа, порушуючи питання імміграції. Про його реліз сказала, що люди знудилися під час його промови щодо обіцянок. Навіть згадала про спадщину від його батька, зазначаючи, що сам Трамп не досягнув успіху як бізнесмен. Вона постійно відвертала його увагу від цифр", - зауважив Добрянський.

За словами речника Українського конгресового комітету Америки, колишній президент Трамп несподівано вийшов до преси після дебатів.

"Це рідкість, оскільки зазвичай речники виходять на пресконференцію. Трамп сам вийшов перед камери, щоб похвалити себе. Це свідчить про те, що Трамп розуміє, що йому треба було краще виступати", - додав Добрянський.

  • Кандидати у президенти США - демократка Камала Гарріс і республіканець Дональд Трамп провели 11 вересня перші дебати. Телеканал "Еспресо" демонстрував дебати наживо.


 

Теги:
Новини
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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