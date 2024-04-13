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Георгієву переобрали директоркою-розпорядницею МВФ

13 квітня, 2024 субота
00:56
Світ Крісталіна Георгієва та Денис Шмигаль

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду обрала Кристаліну Георгієву директором-розпорядником на другий п'ятирічний термін, який розпочнеться 1 жовтня 2024 року

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

Відповідно до процедури відбору, встановленої 13 березня 2024 року, Рада провела кілька обговорень, у тому числі з Георгієвою, єдиним кандидатом, висунутим на цю посаду, перш ніж ухвалити рішення.

"Приймаючи це рішення, Рада високо оцінила сильне та гнучке керівництво Георгієвої протягом її терміну повноважень, зумівши впоратися з низкою великих глобальних потрясінь. Пані Георгієва очолила безпрецедентну реакцію МВФ на ці потрясіння, включаючи схвалення нового фінансування на суму понад 360 млрд доларів з початку пандемії для 97 країн, полегшення обслуговування боргу найбідніших та найбільш уразливих членів Фонду та ін.", - йдеться у зверненні координаторів Виконавчої ради МВФ.

Зазначається, що під її керівництвом фонд представив інноваційні механізми фінансування, у тому числі фонд стійкості та сталого розвитку, він також досяг збільшення квоти на 50% для збільшення постійних ресурсів Фонду і погодився додати до Ради МВФ третього голови з країн Африки на південь від Сахари.

Своєю чергою, Георгієва подякувала Раді директорів за довіру та пообіцяла й надалі працювати над новими напрямками роботи фонду.

"Я глибоко вдячна за довіру та підтримку виконавчої ради Фонду, яка представляє 190 наших членів, і для мене велика честь продовжувати очолювати МВФ протягом другого п'ятирічного терміну", - зазначила Геогрієва.

За її словами, останніми роками МВФ допомагав країнам-членам долати послідовні потрясіння, включаючи пандемію, війни та конфлікти, а також кризу вартості життя.

"Фінансова підтримка, політичні рекомендації та робота з розвитку потенціалу МВФ, що здійснюється нашими співробітниками, сприяли зміцненню спроможності країн справлятися з високою невизначеністю та різкими змінами в економічних умовах", - додала вона.

Георгієва на посаді очільниці МВФ

Економіст з Болгарії Георгієва – друга  жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається.

70-річна Георгієва, яка називає себе "вічним оптимістом", пережила величезні потрясіння у світовій економіці – від спалаху пандемії COVID-19 всього через кілька місяців після того, як вона вступила на посаду, до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вона зосереджена на зміцненні перспектив середньострокового зростання, яке відстає від історичних рівнів, вирішенні поточних проблем із суверенним боргом та керівництві МВФ через складну модернізацію квот.

Вона відіграла важливу роль в отриманні великих кредитів для України, допомагаючи мобілізувати додаткові кошти, щоб допомогти її економіці витримати напругу дворічної війни проти вторгнення Росії.

  • У середині березня усі країни ЄС підтримали переобрання очільниці МВФ Георгієвої на другий термін.
  • У лютому Георгієва заявила, що Україна потребує 42 мільярдів доларів США цього року, щоб підтримати значний прогрес, якого вона досягла.
Теги:
МВФ
Економіка
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