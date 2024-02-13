У МВФ підрахували, що Україні потрібно $42 млрд зовнішнього фінансування для підтримки досягнутих здобутків

Про це вона заявила в інтерв'ю CNBC.

"Україна заслужила на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями. Вони зібрали податків на 36% ВВП. Я не знаю багато країн, які це роблять навіть без війни. Вони знизили інфляцію з 27% до 5%. Вони відновили перспективи економічного зростання, яке зараз становить 4,5%", – зауважила очільниця МВФ.

Однак, як зазначила Георгієва, для підтримки прогресу, Україні необхідна стабільна зовнішня підтримка, оскільки без неї ці здобутки можуть бути втрачені.

Окрім цього, вона привітала рішення ЄС про підтримку пакета фінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, висловивши сподівання, що прагматизм у США візьме гору над політичними розбіжностями, що сприятиме ухваленню Конгресом рішення про продовження "цієї дуже цінної підтримки для України".

"Україна, яка бореться за міжнародний порядок і повагу до суверенітету, насправді бореться не лише за Україну, вона бореться за те, щоб світ був стабільнішим і кращим місцем для бізнесу для всіх", – підсумувала Георгієва.