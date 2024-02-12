Війни та збройні конфлікти у світі за рік спричинили збитків на $17 трлн

Про це заявив міністр у справах кабінету міністрів та майбутнього ОАЕ та очільник WGS Мохаммед Абдулла аль-Гергаві на відкритті Світового урядового форуму, передає Укрінформ.

"Сімнадцять трильйонів доларів було втрачено через війни та конфлікти минулого року, а не витрачено на нагальні потреби, такі як будівництво, освіта та охорона здоров’я", - заявив очільник WGS, додавши, що близько 6% від цієї суми можуть покрити витрати на глобальні проблеми, з якими стикається людство протягом року.

"Наприклад, це могло б усунути голод і безграмотність, підтримати боротьбу з раком і забезпечити людство чистою водою. Уявіть, чого можна було б досягти, якби ми інвестували більше у розв'язання інших проблем, з якими стикається людство", - зауважив аль-Гергаві.

Як зазначив міністр, ключовими темами цьогорічної зустрічі стануть:

питання майбутнього людства,

припинення воєн та збройних конфліктів,

питань екології та зміни клімату,

економічного зростання,

питання розвитку та перспективи впливу на людство штучного інтелекту.

За словами аль-Гергаві, 50% світового зростання у сфері ШІ припадає на Китай та Індію, які формуватимуть майбутнє глобального економічного зростання.

При цьому Китай минулого року інвестував у 29 тисяч патентів на штучний інтелект – у чотири рази більше, ніж у США. Індія ж "є зростаючою наддержавою в різних сферах, таких як технології та наука".

У триденному саміті, що проходитиме в Дубаї на тему "Формування майбутніх урядів", візьмуть участь понад 25 світових лідерів, 140 урядових делегацій, 85 міжнародних організацій. У рамках саміту відбудеться понад 23 міністерських зустрічей та круглих столів, понад 120 інтерактивних сесій та воркшопів та інше.