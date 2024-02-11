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Конфлікт на Близькому Сході загрожує світовій економіці, - очільниця МВФ Георгієва

11 лютого, 2024 неділя
17:44
Економіка МВФ

У неділю, 11 січня, головний виконавчий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що загострення конфлікту на Близькому Сході може мати наслідки для світової економіки

Про це вона заявила на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, передає DW.

За її словами, загострення конфлікту на Близькому Сході може мати ширші наслідки.

"Ця надзвичайна невизначеність посилює проблеми для економік, які все ще відновлюються після попередніх потрясінь. Подальше розширення конфлікту посилить економічний збиток", - зазначила Георгієва.

Згідно з повідомленням, МВФ знизив свій прогноз зростання економіки Близького Сходу і Північної Африки з 3,4 до 2,9 відсотка, заявивши, що перспективи регіону вкрай невизначені через велику кількість ризиків, таких як поширення конфлікту в секторі Гази на сусідні з Ізраїлем країни та атаки на судна в Червоному морі.

  • У неділю, 11 лютого, Єгипет заявив, що призупинить дію мирного договору з Ізраїлем, якщо ізраїльські війська вторгнуться у прикордонне місто Рафах.

Теги:
Світ
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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