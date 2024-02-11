Конфлікт на Близькому Сході загрожує світовій економіці, - очільниця МВФ Георгієва

Про це вона заявила на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, передає DW.

За її словами, загострення конфлікту на Близькому Сході може мати ширші наслідки.

"Ця надзвичайна невизначеність посилює проблеми для економік, які все ще відновлюються після попередніх потрясінь. Подальше розширення конфлікту посилить економічний збиток", - зазначила Георгієва.

Згідно з повідомленням, МВФ знизив свій прогноз зростання економіки Близького Сходу і Північної Африки з 3,4 до 2,9 відсотка, заявивши, що перспективи регіону вкрай невизначені через велику кількість ризиків, таких як поширення конфлікту в секторі Гази на сусідні з Ізраїлем країни та атаки на судна в Червоному морі.