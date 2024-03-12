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Усі країни ЄС підтримали переобрання очільниці МВФ Георгієвої на другий термін

12 березня, 2024 вiвторок
12:26
Економіка Володимир Зеленський та Крісталіна Георгієва

Міністри фінансів Євросоюзу підтримують Кристаліну Георгієву на другий п'ятирічний термін на посаді глави Міжнародного валютного фонду. Традиційно квота глави МВФ належить Європі

Про це заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем, повідомляє Bloomberg.

Підтримка була одностайною серед країн-членів ЄС, повідомив він журналістам у Брюсселі.

"Минулої п'ятниці Крісталіна Георгієва висловила готовність очолити МВФ на другий термін, якщо вона матиме достатню підтримку серед членів. Сьогодні я дуже радий оголосити, що всі європейські держави-члени фактично висловили таку підтримку", - сказав він.

Поточний п'ятирічний термін повноважень Георгієвої закінчується у вересні. Рішення виглядало ймовірним після того, як фінансові керівники двох найбільших економік блоку - Німеччини та Франції - висловили свою підтримку.

"Я думаю, що Крісталіна продемонструвала сильне лідерство в останні кілька років, особливо під час безпрецедентних криз, і що вона також надавала підтримку всім членам", - сказав Ван Петегем.

Директор-розпорядник МВФ офіційно призначається Радою директорів установи, що складається з 24 осіб, які обирають країни-члени. Європейці зазвичай обирають главу МВФ, а США можуть вирішувати, хто очолить Світовий банк. Обидві установи базуються у Вашингтоні.

Георгієва на посаді очільниці МВФ

Економіст з Болгарії Георгієва – друга  жінка, яка очолила МВФ, і перша людина з країни з ринковою економікою, що розвивається.

70-річна Георгієва, яка називає себе "вічним оптимістом", пережила величезні потрясіння у світовій економіці - від спалаху пандемії COVID-19 всього через кілька місяців після того, як вона вступила на посаду, до російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вона зосереджена на зміцненні перспектив середньострокового зростання, яке відстає від історичних рівнів, вирішенні поточних проблем із суверенним боргом та керівництві МВФ через складну модернізацію квот.

Вона відіграла важливу роль в отриманні великих кредитів для України, допомагаючи мобілізувати додаткові кошти, щоб допомогти її економіці витримати напругу дворічної війни проти вторгнення Росії.

  • У лютому директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна потребує 42 мільярдів доларів США цього року, щоб підтримати значний прогрес, якого вона досягла.
Теги:
МВФ
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