Глава британського МЗС Леммі відвідає Китай, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За словами британських чиновників, Лондон прагне змінити багато позицій колишнього уряду Консервативної партії стосовно Пекіна. Проте підкреслено: є сфери, у яких існують розбіжності.

Зазначено, що Леммі, який пообіцяв переглянути відносини Британії з Китаєм, зустрінеться в Пекіні з чиновниками КНР та представниками британських фірм у Шанхаї. Водночас співрозмовник Reuters акцентував, що маршрут британського міністра ще не затверджений остаточно.

За словами джерел, поїздку до Китаю також розглядає міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

У матеріалі нагадують, під час телефонної розмови у серпні британський премʼєр-міністр Кір Стармер сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що держави повинні "мати можливість відверто говорити про розбіжності, одночасно переслідуючи більш тісні економічні зв'язки та співпрацюючи з глобальних питань".

Раніше відносини Пекіна й Лондона загострились через звинувачення у шпигунстві.