Глава британського МЗС Леммі відвідає Китай, - Reuters
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі має відвідати Китай наступного тижня, оскільки новий уряд, який сформувала Лейбористська партія, прагне перезавантажити відносини й відновити торговельні та інвестиційні переговори
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
За словами британських чиновників, Лондон прагне змінити багато позицій колишнього уряду Консервативної партії стосовно Пекіна. Проте підкреслено: є сфери, у яких існують розбіжності.
Зазначено, що Леммі, який пообіцяв переглянути відносини Британії з Китаєм, зустрінеться в Пекіні з чиновниками КНР та представниками британських фірм у Шанхаї. Водночас співрозмовник Reuters акцентував, що маршрут британського міністра ще не затверджений остаточно.
За словами джерел, поїздку до Китаю також розглядає міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.
У матеріалі нагадують, під час телефонної розмови у серпні британський премʼєр-міністр Кір Стармер сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що держави повинні "мати можливість відверто говорити про розбіжності, одночасно переслідуючи більш тісні економічні зв'язки та співпрацюючи з глобальних питань".
Раніше відносини Пекіна й Лондона загострились через звинувачення у шпигунстві.
- 10 вересня 2023 року стало відомо, що в Британії заарештували двох чоловіків, що шпигували за парламентом в інтересах Китаю.
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