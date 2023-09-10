Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Британії заарештували двох чоловіків, що шпигували за парламентом в інтересах Китаю, - The Guardian

У Британії заарештували двох чоловіків, що шпигували за парламентом в інтересах Китаю, - The Guardian

10 вересня, 2023 неділя
14:52
Світ Британія траур

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак висловив занепокоєння прем’єр-міністру Китаю Лі Цяну щодо втручання країни у роботу британського парламенту після того, як у Британії заарештували двох чоловіків, яких обвинувачують у шпигунстві на користь Пекіну

Про це пише The Guardian.

Ріші Сунак провів незаплановану зустріч з прем'єром Китаю на саміті G20 у Делі через кілька годин після того, як стало відомо про арешт у Британії двох чоловіків, які мали зв'язки з високопоставленими депутатами від Консервативної партії Британії. Ці арешти відбулися після кількох гучних попереджень про китайське шпигунство у Великобританії.

"Зрозуміло, я не можу коментувати деталі поточного розслідування, але щодо моєї зустрічі з прем’єр-міністром Лі - я сказав дуже конкретно і підняв низку різних проблем, зокрема, я сказав про моє дуже серйозне занепокоєння щодо будь-якого втручання в нашу парламентську демократію, яке, очевидно, є неприйнятним", - сказав Ріші Сунак після зустрічі.

Він повідомив, що міністри обговорили питання, де сторони мають розбіжності. Таким чином Британія намагається захистити інтереси та узгодити підхід до Китаю з підходом союзників, таких як Америка, Австралія, Канада, Японія та інші, зазначає The Guardian.

Китайські ЗМІ повідомляють, Лі сказав Сунаку, що обидві країни "повинні належним чином вирішувати розбіжності й поважати основні інтереси одна одної".

Останнім часом у відносинах між двома країнами були присутні ознаки потепління.

Читайте також: США і Велика Британія: перетягування ковдри за вплив на Європу

Разом з тим, Сунак не став стверджувати, що Китай є загрозою для Великобританії:

"Я не вважаю розумною зовнішньою політикою скорочення наших відносин з Китаєм, який, зрештою, є країною з півтора мільярдами людей, другою за величиною економікою та членом Рада безпеки ООН».

Прем'єр-міністр Британії не виключав можливість запрошення Китаю на його саміт зі штучного інтелекту пізніше цього року, але конфлікт щодо китайського шпигунства в британському парламенті може завдати шкоди потеплінню між країнами, підсумовує The Guardian.

  • Влада Китаю має намір запустити новий державний інвестиційний фонд, щоб залучити близько $40 мільярдів для свого напівпровідникового сектора.
Китай
політика
Шпигунський скандал
саміт G20
Велика Британiя
Читайте також:
Володимир Зеленський
9 вересня, 2023 субота
Зеленський хоче відкрити е-декларації чиновників швидко та відразу, - нардеп
Україна - Англія
10 вересня, 2023 неділя
Відбір на Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи збірної України після 5-го туру
напад росії на Україну, війна
9 вересня, 2023 субота
Війна з Україною значно перевищує можливості РФ, - політолог Морозов
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.19
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
10 вересня
16:08
OPINION
Павло Клімкін
Ердоган руками Путіна руйнує систему санкцій
16:00
Ексклюзив
Павло Клімкін
Ми вже ніколи не будемо у зоні впливу Росії, - Клімкін
15:54
Оновлено
Удар російського безпілотника по Києву
Росіяни вночі запустили шахеди на Київ та Київщину: постраждало 5 людей. Хронологія подій
15:41
тривога
Американський психіатр пояснив, як страх впливає на наше тіло
15:22
ЗСУ війна
ЗСУ зайшли до Опитного на околиці Донецька, - голова Авдіївки Барабаш
15:18
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 вересня: скільки коштують євро та долар
14:59
обстріл, ППО
Правоохоронці перевірять фото Reuters, на яких є робота ППО під час нічної атаки дронів на Київ, - Ігнат
14:53
Оновлено
Ракетний комплекс "Іскандер"
У ГУР розповіли, скільки пускових установок "Іскандер" тримає РФ біля українського кордону
14:48
Ексклюзив
КНДР, Північна Корея
КНДР не буде постачати зброю Росії, не узгодивши це з Китаєм, - військово-політичний оглядач Коваленко
14:46
На Донеччині росіяни обстріляли авто з волонтерами: загинули громадяни Іспанії та Канади
14:22
російські автомобільні номери
Єврокомісія заборонила росіянам в'їжджати до ЄС на власних автомобілях з особистими смартфонами і ноутбуками, - росЗМІ
14:19
Нідерланди
У Нідерландах поліція з водометами розігнала кліматичних активістів: 2400 людей затримали
14:03
Оновлено
Румунія
Румунія викликає тимчасового повіреного у справах Росії через уламки безпілотника
14:01
Харківщина обстріл
Через повномасштабне вторгнення понад 150 тисяч харків'ян лишились без даху над головою
14:01
OPINION
Юрій Богданов
ООН і геноцид
13:48
Відбудова України: допомога від Південної Кореї збільшиться до $2,3 млрд
13:29
Хакери привітали росіян з Днем танкіста
Хакери розмістили на російських сайтах інформацію про реальну кількість знищених танків
13:26
Окупанти в Мелітополі встановили вишки для прослуховування мешканців
Окупанти в Мелітополі встановили вишки для прослуховування мешканців
13:16
Острів Зміїний
Армія Росії вночі скинула авіабомби у напрямку острова Зміїний
12:55
Суїцид
У МОЗ пояснили, як розпізнати суїцидальну поведінку і допомогти людині
12:53
Тімоті Снайдер
"Путін говорив відверто нацистські речі": американський історик Тімоті Снайдер про ідеологію РФ
12:21
Ексклюзив
Микола Маломуж
"Ми повинні формувати потужну систему ППО": генерал Маломуж про розгортання Росією нового етапу війни
12:02
OPINION
Петро Олещук
Путін видає себе за жертву і в "зерновій угоді"
11:57
Вчені намагаються дослідити, чи усвідомлює себе ChatGPT
11:48
Огляд
міжнародний огляд
У США посилюється критика допомоги Україні, двозначні підсумки G20. Акценти світових ЗМІ 10 вересня
11:45
міна, розмінування
План розмінування сільгоспземель: 470 тис. га родючих ґрунтів підлягають обстеженню
11:31
Генерал Марк Міллі
Контрнаступ ЗСУ триватиме ще 30-45 днів до настання поганої погоди, - генерал армії США
11:22
В Італії завершився 80-й Венеційській кінофестиваль: журі визначило переможців
11:09
ЗСУ
Сили оборони просунулися ще на 1,5 км поблизу Роботиного Запорізької області
10:38
Річка Кальчик
Косівщинське водосховище на Сумщині може зникнути через забруднення і скид неочищених стічних вод - голова Сумської ОВА
10:35
Зеленський провів переговори з президентом Бразилії
Лула да Сілва запропонував Зеленському і Путіну сісти за стіл переговорів на Генасамблеї ООН
10:19
російська армія, мобілізація
РФ формує підрозділи волонтерів на кордоні з Естонією через брак професійних військових, - британська розвідка
10:14
Ексклюзив
російські військові окупанти
"Це тотальний абсурд, який робиться для внутрішньої російської картинки": депутат Запорізької обласної ради про псевдовибори на ТОТ
10:01
OPINION
Ігор Попов
Для проведення поствоєнних виборів нам потрібні інноваційні рішення
09:51
Оновлено
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про атаку дронів на Крим та Брянську область РФ
09:38
Джастін Трюдо
"Путін не перемалює карту, як йому захочеться": прем'єр Канади засудив псевдовибори на ТОТ
09:16
Путін Гаага
Президент Бразилії заявив, що Путіна не заарештують під час зустрічі G20 у 2024 році
09:09
Інтерв’ю
Путін
Поки Путін в Кремлі – війна буде продовжуватися, він не в змозі її зупинити, - викладач Карлового університету Морозов
08:57
Атака дронів на Київ, Shahed, шахеди, ППО
Нічна атака РФ на Київщину: сили ППО знищили 26 безпілотників
08:46
обстрілял Херсонщини
Росіяни атакували Херсон: є постраждала та руйнування
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV