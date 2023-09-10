У Британії заарештували двох чоловіків, що шпигували за парламентом в інтересах Китаю, - The Guardian

Про це пише The Guardian.

Ріші Сунак провів незаплановану зустріч з прем'єром Китаю на саміті G20 у Делі через кілька годин після того, як стало відомо про арешт у Британії двох чоловіків, які мали зв'язки з високопоставленими депутатами від Консервативної партії Британії. Ці арешти відбулися після кількох гучних попереджень про китайське шпигунство у Великобританії.

"Зрозуміло, я не можу коментувати деталі поточного розслідування, але щодо моєї зустрічі з прем’єр-міністром Лі - я сказав дуже конкретно і підняв низку різних проблем, зокрема, я сказав про моє дуже серйозне занепокоєння щодо будь-якого втручання в нашу парламентську демократію, яке, очевидно, є неприйнятним", - сказав Ріші Сунак після зустрічі.

Він повідомив, що міністри обговорили питання, де сторони мають розбіжності. Таким чином Британія намагається захистити інтереси та узгодити підхід до Китаю з підходом союзників, таких як Америка, Австралія, Канада, Японія та інші, зазначає The Guardian.

Китайські ЗМІ повідомляють, Лі сказав Сунаку, що обидві країни "повинні належним чином вирішувати розбіжності й поважати основні інтереси одна одної".

Останнім часом у відносинах між двома країнами були присутні ознаки потепління.

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Разом з тим, Сунак не став стверджувати, що Китай є загрозою для Великобританії:

"Я не вважаю розумною зовнішньою політикою скорочення наших відносин з Китаєм, який, зрештою, є країною з півтора мільярдами людей, другою за величиною економікою та членом Рада безпеки ООН».

Прем'єр-міністр Британії не виключав можливість запрошення Китаю на його саміт зі штучного інтелекту пізніше цього року, але конфлікт щодо китайського шпигунства в британському парламенті може завдати шкоди потеплінню між країнами, підсумовує The Guardian.