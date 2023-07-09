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OPINION

США і Велика Британія: перетягування ковдри за вплив на Європу

Віктор Шлінчак
9 липня, 2023 неділя
08:06
Погляд Віктор Шлінчак

Воллес виступав за спрощений вступ України до НАТО, а також за швидку передачу нам ударної авіації

США і Велика Британія почали конкурувати за вплив у Європі. І не тільки. Приклад "перетягування ковдр" - це блокування Вашингтоном призначення Бена Воллеса (міністра оборони Великої Британії) на посаду генсека НАТО. Як відомо, Воллес виступав за спрощений вступ України до НАТО, а також за швидку передачу нам ударної авіації. The Telegraph пише, що Велика Британія оголосила про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 без "зеленого світла" з Вашингтону. Що в Білому Домі сприйняли як недружній крок.

Також Британія вимальовує нову вісь впливу у Європі, яка охоплюватиме Польщу, країни Балтії та (в перспективі) Україну.

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Чи є небезпечним таке суперництво для нас? Поки що ні. Оскільки і США, і Велика Британія не давали жодних приводів сумніватися в їх підтримці України. Перші роблять ставку на фінансову підтримку, другі — на перемогу України над Росією. Ці нюанси є дуже чутливі.

Бо якщо Британія вважає, що Лондону слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації (недавня заява премʼєр-міністра Сунака), то в США, схоже, йдуть лише по одному сценарію — вимотування і тотальне виснаження Росії війною в Україні. Аби потім ослаблений режим пішов на переговори.

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Хто з цих сторін має більший талант передбачень і виправданих стратегій, покаже час. Причому, це стане зрозуміло в короткостроковій перспективі 2-3 років.

Для нас в нинішньому моменті позиція Британії виглядає більш зрозумілою і послідовною. США завжди покладалися на гру в довгу. І їх можна зрозуміти теж — вони весь час оглядаються на свої страхи. Які тільки зросли після розвалу Радянського Союзу.

У будь-якому випадку, це протистояння не буде агресивним щодо України. Але воно однозначно на нас впливатиме.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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