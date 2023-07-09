США і Велика Британія почали конкурувати за вплив у Європі. І не тільки. Приклад "перетягування ковдр" - це блокування Вашингтоном призначення Бена Воллеса (міністра оборони Великої Британії) на посаду генсека НАТО. Як відомо, Воллес виступав за спрощений вступ України до НАТО, а також за швидку передачу нам ударної авіації. The Telegraph пише, що Велика Британія оголосила про навчання українських пілотів на винищувачах F-16 без "зеленого світла" з Вашингтону. Що в Білому Домі сприйняли як недружній крок.

Також Британія вимальовує нову вісь впливу у Європі, яка охоплюватиме Польщу, країни Балтії та (в перспективі) Україну.

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Чи є небезпечним таке суперництво для нас? Поки що ні. Оскільки і США, і Велика Британія не давали жодних приводів сумніватися в їх підтримці України. Перші роблять ставку на фінансову підтримку, другі — на перемогу України над Росією. Ці нюанси є дуже чутливі.

Бо якщо Британія вважає, що Лондону слід готуватися до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації (недавня заява премʼєр-міністра Сунака), то в США, схоже, йдуть лише по одному сценарію — вимотування і тотальне виснаження Росії війною в Україні. Аби потім ослаблений режим пішов на переговори.

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Хто з цих сторін має більший талант передбачень і виправданих стратегій, покаже час. Причому, це стане зрозуміло в короткостроковій перспективі 2-3 років.

Для нас в нинішньому моменті позиція Британії виглядає більш зрозумілою і послідовною. США завжди покладалися на гру в довгу. І їх можна зрозуміти теж — вони весь час оглядаються на свої страхи. Які тільки зросли після розвалу Радянського Союзу.

У будь-якому випадку, це протистояння не буде агресивним щодо України. Але воно однозначно на нас впливатиме.

Джерело

Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком

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