Голова британської розвідки каже, що "немає жодних доказів", що Путін хоче мирних переговорів з Україною

Про це пише ABC News.

Голова британської зовнішньої розвідки Річард Мур 19 вересня виступив у британському консульстві в Стамбулі після п'яти років роботи на посаді голови MI6. У своїй промові він заявив, що "немає абсолютно жодних доказів" того, що російський диктатор Володимир Путін хоче вести переговори про мир в Україні.

Голова Секретної розвідувальної служби сказав, що Путін "підманює нас".

"Він прагне нав'язати свою імперську волю всіма доступними йому засобами. Але йому це не вдається. Відверто кажучи, Путін відкусив більше, ніж може прожувати. Він думав, що здобуде легку перемогу. Але він – і багато інших – недооцінили українців", - наголосив Мур.

Він залишає посаду наприкінці вересня.

Під час його перебування на посаді Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Мур заявив, що вторгнення зміцнило українську національну ідентичність та прискорило її просування на захід, а також підштовхнуло Швецію та Фінляндію до вступу до НАТО.

"Путін намагався переконати світ, що перемога Росії неминуча. Але він бреше. Він бреше світові. Він бреше своєму народу. Можливо, він навіть бреше самому собі", – зауважив Мур.

Він вважає, що Путін "закладає майбутнє своєї країни заради власної особистої спадщини та спотвореної версії історії", а війна "прискорює цей занепад".

Мур, який раніше обіймав посаду посла Великої Британії в Анкарі, столиці Туреччини, додав, що "більші держави, ніж Росія, не змогли підкорити слабші держави, ніж Україна".

Аналітики кажуть, що Путін вважає, що він може пережити політичні зобов'язання західних партнерів України та виграти тривалу війну на виснаження, виснажуючи меншу українську армію чисельною перевагою. Тим часом Україна прагне розширити оборонну співпрацю з іншими країнами та забезпечити мільярди доларів інвестицій у свою збройову промисловість.