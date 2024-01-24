"Говори. Порушуй тишу": у Катовіце відбулася акція на підтримку України після масованого ракетного удару РФ 23 січня
Гурток Об’єднання українців Польщі організував у Катовіце 24 січня акцію "Speak Up, Silence Breaks" на підтримку України після масованого ракетного удару РФ 23 січня
Про це повідомляє Генеральне консульство України у Кракові.
Віцепрезидент Катовіце Єжи Возняк, генеральний консул України в Кракові Вячеслав Войнаровський, почесний консул України в Кракові Ярослав Вєчорек, заступник голови Катовицького гуртка ОУП Петро Кормило й отець Володимир Литвинів від імені Катовицького деканату УГКЦ звернулися з промовами до учасників акції. Також до неї долучилися представники фундації "Європейська родина" та школи української мови "Heresitas".
Войнаровський акцентував увагу учасників на тому, що подібних бомбардувань не відбувалося з часів Другої світової війни, а таких масштабних атак з комбінованим використанням балістичних ракет, дронів та керованих авіабомб ще не зазнавала жодна країна світу. Також український дипломат нагадав: потрібно зберегти єдність антипутінської коаліції й протидії РФ наданням Україні додаткових систем ППО, далекобійних ракет, сучасної авіації, а також передачею "заморожених" російських активів на відбудову.
"Під час заходу його учасники продемонстрували мешканцям Катовіце та гостям міста світлини руйнівних та нелюдських наслідків повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, а потужним емоційним акцентом події став звук повітряної тривоги, що є невід’ємним, повсякденним елементом життя українців. Завершилась акція виконанням державного гімну України", - резюмували в повідомленні.
Зауважено, що до проведення та організації акції долучилися ГКУ в Кракові, ПКУ у Катовіце, українські громадські організації Сілезії та Польські друзі.
- Зранку 23 січня російські окупанти здійснили комбінований ракетний обстріл України. Під ударом опинились Київ, Київщина, Харків та Павлоград.
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