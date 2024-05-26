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Грузія святкує День Незалежності: прем'єр Кобахідзе обіцяє повернути Абхазію та Південну Осетію, президентка Зурабішвілі каже про доленосність осінніх виборів

26 травня, 2024 неділя
16:49
Світ Президент Грузії Саломе Зурабішвілі та прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе на святкуванні Дня незалежності в Тбілісі

У неділю, 26 травня 2024 року, грузини святкують День державної незалежності

Зміст

З цієї нагоди на площі Свободи у Тбілісі пройшов військовий парад і керівники країни звернулися до нації, передає суспільний мовник 1TV.ge.

Підконтрольне правлячій проросійській партії "Грузинська мрія" суспільне телебачення оминає увагою слова привітання від прозахідної президентки Саломе Зурабішвілі, надаючи перевагу у висвітленні вітальних слів прем'єра Іраклія Кобахідзе й словам закордонних лідерів.

Мало того, у своєму виступі Кобахідзе назвав Зурабішвілі "зрадницею". І це при тому, що під час урочистостей на площі Свободи вони стояли разом (на фото вище

Що сказав прем'єр Кобахідзе

"Нашою "землею обітованою", тобто грузинською мрією, через 40 років після відновлення незалежності Грузії є життя в єдиній та сильній Грузії у 2030 році з нашими абхазькими та осетинськими братами та сестрами", - пообіцяв він повернення втрачених територій.

Далі було названо рік, коли Грузія, як вважає прем'єр, долучиться до Євросоюзу.

"Єдина та сильна Грузія має стати повноправним членом європейської родини у 2030 році", - цитує прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе проєкт Радіо Свобода Ekho Kavkaza.

Очільник грузинського уряду наголосив, що "сьогодні, як ніколи, ми повинні дбати про три стовпи національної ідентичності Грузії - батьківщину, мову та віру", чим, як він запевнив і займається його уряд, "який стоїть на варті суверенітету та незалежності Грузії".

Також Кобахідзе вкотре засудив період правління ув'язненого тепер Міхеіла Саакашвілі та його команди, сказавши про цей час як про "втрату фактичної незалежності у 2004-2012 роках" та "правління агентури".

Раніше такі формулювання використовував засновник правлячої партії, російсько-грузинський мільярдер і нинішній тіньовий керівник країни Бідзіна Іванішвілі.

Президентку Саломе Зурабішвілі, яка, виступаючи до Кобахідзе, у довгій промові різко розкритикувала антизахідний курс уряду Грузії, прем'єр звинуватив у зраді батьківщини.

Що сказала президентка Зурабішвілі

Очільниця грузинської держави зосередилася на важливості проведення прозорих і демократичних виборів до парламенту, призначених на жовтень 2024 року. Від їх наслідків, впевнена вона, залежить усе подальше майбутнє країни.

Слід нагадати, що президента Грузії теж обиратимуть восени 2024 року, одначе вперше з 1991 року це вже буде не шляхом всенародного голосування, а завдяки рішенню 300 членів Колегії виборщиків. 

"На цих виборах нам належить зробити головний вибір: або європейська, демократична, незалежна Грузія, або російський лад, авторитарна та ізольована Грузія! Такий вибір називається всенародним референдумом. Ось чому майбутні вибори матимуть для цієї країни таке ж значення, як вибори 1918 року чи референдум 1991 року, тобто це історичне рішення країни! Голос народу та воля народу мають відродити грузинську націю та відновити віру в себе та свої можливості", - наводить сказане Саломе Зурабішвілі видання Apsny.ge.

За її словами, Грузії, на жаль, досі "не вдалося" пройти "десовєтизацію" країни, викорінення залишків радянської системи".

"Ми повинні викорінити все, що характеризувало те темне минуле: ізоляцію, війну, образ неіснуючого ворога, змови та їх теорії, конфронтацію, репресії, цензуру, підслуховування, стеження, приховані записи, компрометуючі документи, рабство, невірність, брехня, відчуження, страх і конформізм", - заявила Саломе Зурабішвілі.

Походження свята

Майже 100 років тому Україна та Грузія мали схожу історичну долю.

26 травня 1918 року борці за незалежну Грузію на чолі з Ное Жорданія проголосили суверенітет країни, що тоді називалася Грузинська Демократична Республіка та проіснувала до 25 лютого 1921 року, коли її знову поневолила Росія, але вже не монархічна, а комуністична.

До того моменту Грузію де-юре встигли визнати 23 держави світу.

Теги:
Росія
ЄС
вибори
Грузія
олігархи
Міхеїл Саакашвілі
агенти Кремля
членство в ЄС
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