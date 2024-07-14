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"Їх вбила Росія": у Парижі пройшов марш вшанування українських спортсменів

14 липня, 2024 неділя
14:40
Світ У Парижі пройшов марш вшанування українських спортсменів

У суботу, 13 липня, тисячі людей пройшли маршем у столиці Парижу, вшановуючи пам'ять 488 українських спортсменів, загиблих внаслідок російського вторгнення

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Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Марш розпочався від площі Пантеону і завершився на площі Сен-Мішель. Учасники маршу, одягнені в футболки з іменами загиблих атлетів, висловлювали свою скорботу та співчуття родинам загиблих.

Серед учасників маршу були українці, французи, грузини, поляки, литовці, естонці, а також представники сирійської та іранської опозиції. Об'єднані спільною метою, вони прагнули нагадати світові про страждання України та звернути увагу на злочини, які чинить Росія.

У Парижі пройшов марш вшанування українських спортсменів

Фото: Міністерство молоді та спорту України


"Вбиті Росією українські атлети мали усі шанси представити Україну у Парижі, проте їх вбила Росія", - зазначив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. - Тепер вбиті українські атлети стали частиною Небесної команди, яка назавжди разом з нами".

Серед загиблих спортсменів - Максим Галінічев (бокс), Іван Бідняк та Єгор Кігітов (стрільба), Станіслав Гуленков (дзюдо) та Олександр Пелешенко (важка атлетика). Ці спортсмени мали всі шанси взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі.

У Парижі пройшов марш вшанування українських спортсменів

Фото: Міністерство молоді та спорту України


Під час маршу прозвучали промови представників французької влади та української громади. Володимир Когутяк, віце-президент Світового Конгресу Українців, наголосив на важливості міжнародної підтримки України.

"Ми повторюємо заклик до миру і справедливості, що нас об'єднує", - наголосив він.

У Парижі пройшов марш вшанування українських спортсменів

Фото: Міністерство молоді та спорту України


Франсуа Бешіо, заступник мера 19-го округу Парижа, закликав повністю виключити російських спортсменів з Олімпійських ігор у Парижі.

Марш організував Союз українців Франції (СУФ) за підтримки Світового Конґресу Українців.

  • 7 липня у Парижі пройшов марш українців, під час якого учасники закликали Францію та французів підтримати вступ України до НАТО.
Теги:
Суспільство
Спорт
Україна
Росія
Франція
Війна з Росією
Олімпіада-2024
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