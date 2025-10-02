Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки сягнули $500 млрд

Про це повідомляє BBC.

Згідно з індексом мільярдерів Forbes, статки технологічного магната ненадовго сягнули $500,1 млрд у середу вдень за нью-йоркським часом, а потім дещо знизилися до трохи більше $499 млрд.

Зростання статків Маска пов’язане з подорожчанням компанії з виробництва електромобілів Tesla. Окрім цього, за останні місяці також зросли оцінки інших його підприємств, включаючи стартап зі штучного інтелекту xAI і аерокосмічне підприємство SpaceX.

У виданні відмітили, що цей рубіж ще більше підтверджує статус Маска як найбагатшої людини світу, із відчутною перевагою над іншими лідерами глобального технологічного сектору.

Згідно з індексом мільярдерів Forbes, засновник Oracle Ларрі Еллісон є другою найбагатшою людиною в світі з статком близько 350,7 млрд доларів.

Минулого місяця Еллісон ненадовго випередив Маска після того, як акції Oracle злетіли більш ніж на 40% завдяки несподівано оптимістичним прогнозам компанії щодо її бізнесу в галузі хмарної інфраструктури та угод у сфері штучного інтелекту.