Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки сягнули $500 млрд
Американський підприємець та інвестор Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили 500 мільярдів доларів
Про це повідомляє BBC.
Згідно з індексом мільярдерів Forbes, статки технологічного магната ненадовго сягнули $500,1 млрд у середу вдень за нью-йоркським часом, а потім дещо знизилися до трохи більше $499 млрд.
Зростання статків Маска пов’язане з подорожчанням компанії з виробництва електромобілів Tesla. Окрім цього, за останні місяці також зросли оцінки інших його підприємств, включаючи стартап зі штучного інтелекту xAI і аерокосмічне підприємство SpaceX.
У виданні відмітили, що цей рубіж ще більше підтверджує статус Маска як найбагатшої людини світу, із відчутною перевагою над іншими лідерами глобального технологічного сектору.
Згідно з індексом мільярдерів Forbes, засновник Oracle Ларрі Еллісон є другою найбагатшою людиною в світі з статком близько 350,7 млрд доларів.
Минулого місяця Еллісон ненадовго випередив Маска після того, як акції Oracle злетіли більш ніж на 40% завдяки несподівано оптимістичним прогнозам компанії щодо її бізнесу в галузі хмарної інфраструктури та угод у сфері штучного інтелекту.
- Раніше видання Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що імперія Ілона Маска переживає кадрову кризу. Зазначалося, що топменеджери масово йдуть через вигорання та політику мільярдера.
