Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Імперія Ілона Маска переживає кадрову кризу: топменеджери масово йдуть через вигорання та політику мільярдера

Імперія Ілона Маска переживає кадрову кризу: топменеджери масово йдуть через вигорання та політику мільярдера

Адріана Муллаянова
30 вересня, 2025 вiвторок
19:41
Світ Ілон Маск

Джерела всередині корпорацій стверджують, що причиною став виснажливий стиль управління мільярдера, постійні стратегічні зміни та його дедалі активніша політична діяльність

Зміст

Про це повідомляє Financial Times.

З Tesla звільнилися керівники з продажів у США, очільники підрозділів акумуляторів, силових агрегатів, комунікацій, IT, а також розробники роботів Optimus та систем штучного інтелекту — напрямів, на які Ілон Маск робив ставку для майбутнього компанії.

Ще швидше кадри почали залишати xAI — стартап зі штучного інтелекту, інтегрований із соцмережею X. Лише за тиждень свої посади залишили фінансовий директор та головний юрисконсульт.  Колишній CFO xAI Майк Лібераторе описав темп роботи так: "102 дні — 7 днів на тиждень в офісі; понад 120 годин на тиждень".

Ілон Маск

Ілон Маск, фото: Getty Images

За словами одного з радників Маска, атмосфера в його компаніях не змінюється вже роками:

"Єдина константа у світі Ілона — це те, як швидко він розправляється з заступниками. Навіть рада директорів жартує: є час, а є "час Тесли”".

Багато співробітників вважають, що напруга зросла після запуску ChatGPT. Конкуренція з OpenAI та особисте суперництво Маска з його колишнім партнером Семом Альтманом переросли у маніакальну гонитву. Один із топів xAI заявив:

"Ілон має проблеми з ChatGPT і витрачає кожну хвилину, намагаючись витіснити Сема з бізнесу".

Минулого тижня xAI звинуватила OpenAI у переманюванні інженерів, проте OpenAI назвала це "черговим розділом у постійних переслідуваннях Маска".

Частина співробітників залишає компанії через незгоду з політичними поглядами Ілона Маска — підтримкою Дональда Трампа, заявами щодо трансгендерних прав та навіть публічними взаємодіями з праворадикальними діячами. Один із топів зізнався, що деяким працівникам стало "важко пояснювати родині, чому вони працюють на Маска".

Ілон Маск і Дональд Трамп

Ілон Маск і Дональд Трамп, фото: gettyimages

Навіть Tesla, яку вважали "найспокійнішою" у групі компаній Маска, втратила десятки керівників після скорочення 14 000 співробітників навесні 2024 року. Багато хто пішов через те, що Маск різко змістив фокус з електромобілів і акумуляторів на робототехніку, ШІ та безпілотні таксі.

Також він скасував програму розробки бюджетного електромобіля Model 2, що викликало розчарування всередині компанії.

Один колишній топпосадовець Tesla описав стиль керівництва Маска так: "У нього немає відтінків сірого. Він альфа. Якщо ти не готовий працювати 24/7 і мовчати — тебе викреслять".

Попри заяви керівництва Tesla, що "компанія досі приваблює таланти", внутрішні джерела переконані: імперія Маска тримається на фанатичній відданості, але втрачає тих, хто втомився терпіти ціну цього культу продуктивності.

