Імперія Ілона Маска переживає кадрову кризу: топменеджери масово йдуть через вигорання та політику мільярдера
Джерела всередині корпорацій стверджують, що причиною став виснажливий стиль управління мільярдера, постійні стратегічні зміни та його дедалі активніша політична діяльність
Про це повідомляє Financial Times.
З Tesla звільнилися керівники з продажів у США, очільники підрозділів акумуляторів, силових агрегатів, комунікацій, IT, а також розробники роботів Optimus та систем штучного інтелекту — напрямів, на які Ілон Маск робив ставку для майбутнього компанії.
Ще швидше кадри почали залишати xAI — стартап зі штучного інтелекту, інтегрований із соцмережею X. Лише за тиждень свої посади залишили фінансовий директор та головний юрисконсульт. Колишній CFO xAI Майк Лібераторе описав темп роботи так: "102 дні — 7 днів на тиждень в офісі; понад 120 годин на тиждень".
Ілон Маск, фото: Getty Images
За словами одного з радників Маска, атмосфера в його компаніях не змінюється вже роками:
"Єдина константа у світі Ілона — це те, як швидко він розправляється з заступниками. Навіть рада директорів жартує: є час, а є "час Тесли”".
Багато співробітників вважають, що напруга зросла після запуску ChatGPT. Конкуренція з OpenAI та особисте суперництво Маска з його колишнім партнером Семом Альтманом переросли у маніакальну гонитву. Один із топів xAI заявив:
"Ілон має проблеми з ChatGPT і витрачає кожну хвилину, намагаючись витіснити Сема з бізнесу".
Минулого тижня xAI звинуватила OpenAI у переманюванні інженерів, проте OpenAI назвала це "черговим розділом у постійних переслідуваннях Маска".
Частина співробітників залишає компанії через незгоду з політичними поглядами Ілона Маска — підтримкою Дональда Трампа, заявами щодо трансгендерних прав та навіть публічними взаємодіями з праворадикальними діячами. Один із топів зізнався, що деяким працівникам стало "важко пояснювати родині, чому вони працюють на Маска".
Ілон Маск і Дональд Трамп, фото: gettyimages
Навіть Tesla, яку вважали "найспокійнішою" у групі компаній Маска, втратила десятки керівників після скорочення 14 000 співробітників навесні 2024 року. Багато хто пішов через те, що Маск різко змістив фокус з електромобілів і акумуляторів на робототехніку, ШІ та безпілотні таксі.
Також він скасував програму розробки бюджетного електромобіля Model 2, що викликало розчарування всередині компанії.
Один колишній топпосадовець Tesla описав стиль керівництва Маска так: "У нього немає відтінків сірого. Він альфа. Якщо ти не готовий працювати 24/7 і мовчати — тебе викреслять".
Попри заяви керівництва Tesla, що "компанія досі приваблює таланти", внутрішні джерела переконані: імперія Маска тримається на фанатичній відданості, але втрачає тих, хто втомився терпіти ціну цього культу продуктивності.
- 20 липня американський мільярдер Ілон Маск повідомив про плани створити новий застосунок на базі штучного інтелекту під назвою Baby Grok, орієнтований на дитячу аудиторію.
- 11 серпня, Ілон Маск заявив, що xAI подасть до суду на Apple через рейтинг застосунків в App Store.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.52
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.81
- Актуальне
- Важливе