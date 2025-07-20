Маск заявив, що створить застосунок Baby Grok на основі ШІ для дітей
Американський мільярдер Ілон Маск повідомив про плани створити новий застосунок на базі штучного інтелекту під назвою Baby Grok, орієнтований на дитячу аудиторію
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Ми з командою xAI збираємося створити Baby Grok — застосунок, присвячений контенту для дітей", - зазначив Маск.
Проєкт реалізовуватиметься його стартапом xAI, створеним у 2023 році як альтернатива провідним розробникам ШІ на кшталт OpenAI. Наразі деталі майбутнього проєкту невідомі.
Застосунок Grok уже вбудований у соцмережу X і доступний користувачам з платною підпискою Premium+.
- Минулого тижня повідомлялось, що аерокосмічна компанія Ілона Маска SpaceX вкладе 2 млрд доларів у його ж стартап xAI, який займається розробкою штучного інтелекту.
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