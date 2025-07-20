Маск заявив, що створить застосунок Baby Grok на основі ШІ для дітей

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Ми з командою xAI збираємося створити Baby Grok — застосунок, присвячений контенту для дітей", - зазначив Маск.

Проєкт реалізовуватиметься його стартапом xAI, створеним у 2023 році як альтернатива провідним розробникам ШІ на кшталт OpenAI. Наразі деталі майбутнього проєкту невідомі.

Застосунок Grok уже вбудований у соцмережу X і доступний користувачам з платною підпискою Premium+.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025