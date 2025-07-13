SpaceX інвестує $2 мільярди у компанію штучного інтелекту Ілона Маска xAI, - WSJ

Про це пише Wall Street Journal.

Це перше настільки масштабне фінансування з боку SpaceX в інший проєкт Ілона Маска. Залучені кошти мають підтримати розвиток xAI, яка створила чат-бот Grok і позиціює себе як конкурент OpenAI та інших провідних компаній у галузі штучного інтелекту.

Ця інвестиція є частиною ширшого раунду фінансування на 5 млрд доларів. Загалом на сьогодні xAI оцінюють у 113 млрд доларів.

За даними WSJ, Grok вже використовується для обслуговування клієнтів супутникового інтернет-сервісу Starlink. Маск також планує інтегрувати цю модель ШІ у гуманоїдні роботи Tesla — зокрема у прототипи Optimus.

За словами інвесторів, які спілкувалися з представниками Маска, в перспективі можливе розширення ділового партнерства між SpaceX і xAI.

У виданні зазначили, що Маск вже давно використовує SpaceX для підтримки своїх інших бізнесів. Він особисто позичив у компанії 20 млн доларів, щоб допомогти фінансувати Tesla на початку її існування, а також використовував обладнання SpaceX для створення свого тунельного підприємства The Boring Company.

Водночас інвестиції SpaceX в xAI можуть становити ризик для космічної компанії Маска. Доходи SpaceX стрімко зросли в останні роки, але компанія інвестує мільярди в розробку нової ракети під назвою Starship. Експериментальний апарат відстає від графіка і цього року зазнав численних невдач, включаючи три послідовні аварії під час польоту та великий вибух під час випробування двигуна минулого місяця.