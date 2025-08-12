Маск заявив, що xAI подасть до суду на Apple через рейтинг застосунків в App Store

Про це пише Reuters.

"Apple поводиться таким чином, що жодна компанія, крім OpenAI, не може посісти перше місце в App Store, що є однозначним порушенням антимонопольного законодавства. xAI негайно подасть позов до суду", — наголосив Маск.

Наразі ChatGPT очолює категорію "Найпопулярніші безкоштовні програми" для iPhone у США й, зокрема, в Україні. Розроблений xAI чат-бот Grok займає п’яте місце, в Україні - третє, а Gemini від Google — 57-ме в Україні - 71-ше. За даними Sensor Tower, ChatGPT також лідирує в рейтингу Google Play Store.

Водночас Apple має партнерську угоду з OpenAI, яка інтегрує ChatGPT в iPhone, iPad і Mac.

Маск також розкритикував компанію за відмову додати застосунки X або Grok у розділ "Необхідні".

"Привіт, Apple App Store, чому ви відмовляєтеся додати X або Grok у розділ "Необхідні", якщо X є найпопулярнішим новинним додатком у світі, а Grok займає 5-те місце серед усіх додатків? Ви граєте в політику?", - запитав він.