Індія скоротить імпорт російської нафти на 50% після переговорів зі США, - Reuters
Індія зменшить імпорт російської нафти вдвічі – такої домовленості країна досягла зі США під час нещодавніх торговельних переговорів
Про це пише Reuters з посиланням на слова представника Білого дому.
Індійські нафтопереробні заводи вже почали зменшувати закупівлі, однак джерела в Індії зазначають, що суттєві зміни можуть бути помітні лише у статистиці за грудень або січень.
За словами співрозмовників видання, індійські нафтопереробні заводи вже зробили замовлення на листопад, які включають також деякі партії вантажів, що мають надійти в грудні.
Водночас уряд Індії ще офіційно не звертався до компаній із проханням зменшити імпорт російської нафти.
Міністерство нафти Індії та найбільші нафтопереробні підприємства, що закуповують російську сировину, наразі не коментували ситуацію.
- Днем раніше прем’єр-міністр Нарендра Моді нібито запевнив президента США Дональда Трампа, що Індія припинить купувати нафту в Росії.
