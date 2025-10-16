"Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме російську нафту", - Трамп

Про це Дональд Трамп повідомив журналістам в Білому домі, передає Clash.

"Мені не подобалося, що Індія купує нафту... Мій друг Моді запевнив мене, що нафта з Росії купуватися не буде. Це процес, але він скоро закінчиться... Тепер ми збираємося змусити Китай зробити те саме", – каже Трамп.

Президент США також заявив, що Нарендра Моді є видатною людиною.

"Моді - видатна людина. Він любить Трампа. Ну, я не знаю, чи слово "любить" - правильне, не хочу зруйнувати його політичну кар’єру, гаразд? Але він сказав мені: жодної нафти з Росії Індія більше не купуватиме. Це вже почалося", - йдеться у заяві.