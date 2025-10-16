"Мій друг Моді запевнив, що Індія не купуватиме російську нафту", - Трамп
Прем’єр-міністр Нарендра Моді нібито запевнив президента США Дональда Трампа, що Індія припинить купувати нафту в Росії
Про це Дональд Трамп повідомив журналістам в Білому домі, передає Clash.
"Мені не подобалося, що Індія купує нафту... Мій друг Моді запевнив мене, що нафта з Росії купуватися не буде. Це процес, але він скоро закінчиться... Тепер ми збираємося змусити Китай зробити те саме", – каже Трамп.
Президент США також заявив, що Нарендра Моді є видатною людиною.
"Моді - видатна людина. Він любить Трампа. Ну, я не знаю, чи слово "любить" - правильне, не хочу зруйнувати його політичну кар’єру, гаразд? Але він сказав мені: жодної нафти з Росії Індія більше не купуватиме. Це вже почалося", - йдеться у заяві.
- 15 жовтня Володимир Зеленський напередодні зустрічі з Дональдом Трампом висловив переконання, що США здатні наблизити завершення війни з РФ.
- У цей час Трамп закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити вбивати українців та росіян.
