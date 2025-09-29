Ініціатива Ердогана щодо визнання Північного Кіпру охоплює питання вуглеводнів, - журналістка Будник

Про це розповіла власна кореспондентка Укрінформу в Туреччині Ольга Будник у проєкті "Світ і ми" з Євгеном Магдою.

Вона прокоментувала черговий заклик президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана в ООН визнати самопроголошену республіку Північного Кіпру та підтримку політики двох держав на острові.

"Ініціативна така сподівана як і несподівана. Туреччина підтримує Північний Кіпр. Ми знаємо всю цю історію. Є дві ідеї, ви знаєте, Енозіс і Таксім. Енозіс - це грецька частина, вона хоче приєднання до Греції всього острова - такий був план до того, поки вони не розділилися. І Таксім - це турецька частина, вони завжди хотіли дві окремих одиниці з визнанням незалежності", - сказала Будник.

Журналістка припустила, що ця заява могла виникнути на тлі політичного процесу з визнання Палестини.

"А чого б не озвучити цю ідею? Тобто давайте ми її озвучимо як варіант, бо сам цей конфлікт він настільки перманентний і не знаходиться для нього вирішення, що закинути ще таку ідею - хай вона висить в повітрі, а можливо колись для неї буде більше якихось передумов. Економічна ситуація зараз в Туреччині така, що фінансувати проект Кіпру робиться важко. Скажімо, після 2022 року, там дуже активно розвивається така сфера нерухомості, сфера туризму, завдяки також, скажімо, громадянам Росії. Але наскільки це підтримує економіку Кіпру - невідомо", - розповіла вона.

На думку Будник, це не нагадування про мирні ініціативи Ердогана.

"Я б сказала, що це досить негативна увага, бо закликати до незалежності Кіпру, я не думаю, що це великий політичний дивіденд президента Ердогана. Це скоріше висловлення дійсно тієї позиції, якої дотримується Туреччина. І я б сказала, що там є такий інтерес вирішити питання вуглеводнів навколо Кіпру", - сказала журналістка.

Вона зауважила, що річ у тому, що турки там б хотіли проводити розвідку і видобуток.

"Оскільки Кіпр має такий юридичний статус незрозумілий, чиї ті вуглеводні. Греція каже, що це їхні. Північний Кіпр каже їхні, але не має офіційного статусу. Тобто, якби ж він уже його мав, то це вже були б його води і можна було б щось там робити якусь розвідку і знаходити газ чи нафту. А так наразі будь-які дослідження в тому районі викликають неймовірний протест Греції і, відповідно, приводять до нового і нового конфлікту. А протест і конфлікт Туреччини з Грецією, відповідно, одразу ж погіршує відносини із США, бо в США дуже сильне грецьке лобі. Хочеться, щоб вирішене було питання. Я впевнена, що і в Туреччині хочуть, але як його вирішити, щоб всі були задоволені, мені здається, що це просто немає такого варіанту", - підсумувала Будник.