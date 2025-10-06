Інтрига зберігається: Огризко припустив, чи отримає Трамп Нобелівську премію миру
Нобелівський комітет оголосить лауреата премії миру 10 жовтня. Серед імовірних кандидатів називають і Дональда Трампа, однак остаточне рішення залишається предметом очікування й обговорень
Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.
"10 жовтня буде оголошено Нобелівського лауреата премії миру. У мене поки що немає відчуття, що Трамп її отримає. Хоча в політиці все буває. І, можливо, для того, щоб Трамп відчув себе намісником Бога на землі, це, може, й було б політично правильно. Хоча я думаю, що до того, що називається внеском у глобальну стабільність, Трампу поки що доволі далеко", - зазначив Огризко.
Дипломат також додав, що 10 жовтня світ побачить реакцію Нобелівського комітету, яка може стати сигналом для міжнародної спільноти щодо того, кого нині вважають справжнім миротворцем на глобальній арені.
"Інтрига зберігається, але чомусь мені здається, що не все так просто, як Трампу здається", - наголосив Огризко.
- Президент США Дональд Трамп вважатиме "великою образою" для Штатів, якщо йому не присудять Нобелівську премію миру.
