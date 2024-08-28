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Головна Світ Іспанія передасть в Африку 500 тис. доз вакцини проти мавпячої віспи

Іспанія передасть в Африку 500 тис. доз вакцини проти мавпячої віспи

Ксенія Золотова
28 серпня, 2024 середа
04:50
Світ щеплення вакцинація

Іспанія передасть 500 тис. доз вакцини проти мавпячої віспи, що є 20% запасів краї, для боротьби зі спалахом хвороби в Африці

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства охорони здоров’я Іспанії.

У заяві йдеться, що країна закликала Європейську комісію запропонувати всім державам-членам ЄС пожертвувати 20% своїх відповідних запасів вакцини.

"Немає сенсу накопичувати вакцини там, де немає проблеми, і зараз час це довести", - заявили в міністерстві.

Пожертва Іспанії складається зі 100 тис. флаконів, яких достатньо для забезпечення 500 тис. доз.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила мавпячу віспу глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я після того, як спалах у Демократичній Республіці Конго поширився на сусідні країни, а нова форма вірусу викликала занепокоєння щодо швидкості передачі.

Минулого тижня міністр охорони здоров’я Моніка Гарсія заявила, що в Іспанії є "дуже хороший запас" вакцин.

Цього року в Іспанії зареєстрували 268 випадків старого штаму, що значно менше, ніж 7500 випадків, зареєстрованих під час глобального спалаху 2022 року. Наразі близько 40 000 людей отримали вакцину.

  • У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що для подолання нового спалаху мавпячої віспи потрібно щонайменше 135 мільйонів доларів: ця сума може зрости у майбутньому.
Теги:
Здоров'я
Медицина
Іспанія
Африка
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