Іспанія передасть в Африку 500 тис. доз вакцини проти мавпячої віспи
Іспанія передасть 500 тис. доз вакцини проти мавпячої віспи, що є 20% запасів краї, для боротьби зі спалахом хвороби в Африці
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства охорони здоров’я Іспанії.
У заяві йдеться, що країна закликала Європейську комісію запропонувати всім державам-членам ЄС пожертвувати 20% своїх відповідних запасів вакцини.
"Немає сенсу накопичувати вакцини там, де немає проблеми, і зараз час це довести", - заявили в міністерстві.
Пожертва Іспанії складається зі 100 тис. флаконів, яких достатньо для забезпечення 500 тис. доз.
Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила мавпячу віспу глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я після того, як спалах у Демократичній Республіці Конго поширився на сусідні країни, а нова форма вірусу викликала занепокоєння щодо швидкості передачі.
Минулого тижня міністр охорони здоров’я Моніка Гарсія заявила, що в Іспанії є "дуже хороший запас" вакцин.
Цього року в Іспанії зареєстрували 268 випадків старого штаму, що значно менше, ніж 7500 випадків, зареєстрованих під час глобального спалаху 2022 року. Наразі близько 40 000 людей отримали вакцину.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що для подолання нового спалаху мавпячої віспи потрібно щонайменше 135 мільйонів доларів: ця сума може зрости у майбутньому.
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