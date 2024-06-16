ISW: Путін своїми заявами про "переговори" прагнув підірвати підтримку України Заходом напередодні Саміту миру
Метою заяв російського диктатора Володимира Путіна про нібито готовність до переговорів із Києвом для закінчення війни була спроба підірвати підтримку союзників України напередодні Саміту миру
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Інформаційна кампанія Путіна 14 червня про нібито готовність Росії до переговорів на умовах, рівнозначних капітуляції України, заплутала мету ініційованого Україною Глобального саміту миру у Швейцарії 15 червня", - наголошують аналітики.
За їхніми словами, Путін навмисно виклав свої вимоги щодо "мирних" переговорів в Україні за день до початку Саміту, щоб підірвати підтримку Заходом законних вимог України до Росії й відвернути увагу від завдання досягнення міжнародного консенсусу щодо того, як забезпечити, щоб незаконна агресивна війна РФ не призвела до її несправедливої перемоги.
Зазначається, що двозначні заяви Путіна переорієнтували міжнародний дискурс на те, що російський диктатор, який не зацікавлений у дотриманні принципів Статуту ООН у війні проти України, не був запрошений на конференцію і що відсутність Путіна на Саміті є якимось внутрішнім парадоксом.
Тим часом кілька західних посадовців визнали, що Росія намагалася зірвати мету Саміту й зосередити розмови на відсутності Росії.
"ISW продовжує оцінювати та спостерігати, що російські офіційні особи зазвичай імітують зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни, щоб впливати на прийняття рішень на Заході та в межах своїх зусиль, спрямованих на отримання від Заходу превентивних поступок щодо суверенітету і територіальної цілісності України", - підкреслили аналітики ISW.
- Нагадаємо, російський диктатор Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ.
- Такі умови проведення мирних перемовин з Україною від очільника Кремля оцінила, зокрема, віцепрезидентка США Камала Гарріс. Вона зазначила, що Путін пропонує Україні не перемовини, а капітуляцію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.08
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.36
- Актуальне
- Важливе