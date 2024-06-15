Путін пропонує Україні не перемовини, а капітуляцію, - віцепрезидентка США Гарріс

Про це вона сказала на першому пленарному засідання Глобального саміту миру в Швейцарії, що почався сьогодні, 15 червня 2024 року, передає Еспресо.TV.

"Вчора були висловлені пропозиції Путіним. Але, якщо казати чесно, він нее говорить про перемовини, він говорить про капітуляцію", - зазначила Гарріс.

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Також віцепрезидентка США наголосила, що Америка підтримує Україну "не з милості", а то що це відповідає її принципам.

"Це наші стратегічні принципи. Для Америки мир в Україні є важливим", - додала Камала Гарріс.