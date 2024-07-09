Італія продовжить тимчасовий захист для громадян України, - віцеспікерка ВР Кондратюк
Італія продовжить тимчасовий захист українців з огляду на відповідне рішення Ради Європейського Союзу
Про це повідомила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк після зустрічі з міністеркою праці та соціальної політики Італії Мариною Ельвірою Кальдероне в Римі.
Зазначається, що Італія є у п’ятірці держав ЄС, які прийняли найбільше вимушених українських переселенців - тут під захистом проживає 191 тис. громадян України.
Віцеспікерка додає, що фінансування програми тимчасового захисту цьогоріч становить 274 млн євро.
"Запланована дата завершення надання підтримки – грудень 2024 року. Вона буде продовжена і в наступні роки, з огляду на ухвалення Радою ЄС рішення про тимчасовий захист українців до 4 березня 2026 року", - написала Кондратюк.
Також вона розповіла, що на зустрічі було обговорене питання соціальної допомоги Україні, зокрема можливість підтримки надання соціального житла для ВПО й тих, хто повертається додому з-за кордону.
Водночас Кальдероне згадала про удар РФ по лікарні "Охматдит" 8 липня.
"Росія не жаліє засобів, щоби завдає шкоди навіть дітям. Це жахливі картини і нам нічого не залишається, як підтримувати Україну - так, як ми тільки можемо", - сказала італійська міністерка.
- 24 червня 2024 року Рада Євросоюзу продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року.
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