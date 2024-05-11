Ізраїль оголосив додаткову евакуацію з Рафаху
Ізраїльські військові закликають палестинців у додаткових районах Рафаха евакуюватися на тлі розширення військової операції
Про це повідомляє The Times of Israel.
Речник ЦАХАЛу підполковник Авічай Адрае оприлюднив список нових районів, які підлягають евакуації. Попередження стосується таборів Рафах і Шабура, а також околиць Генейна і Хірбат аль-Адас.
Згідно з планом цивільне населення має переміститися до розширеної гуманітарної зони в районах Аль-Мавасі та Хан-Юніс.
Окрім цього, Адрае також застерігає палестинців від переміщення в напрямку ізраїльського кордону.
Окремо Ізраїль віддав наказ про евакуацію на півночі Гази, в районі Джабалії. У цьому випадку цивільному населенню рекомендується перебратися в укриття на захід від міста Газа.
"Ви перебуваєте в небезпечній зоні бойових дій. ХАМАС намагається відновити свої можливості в цьому районі, і тому ЦАХАЛ буде працювати з великою силою проти терористичних організацій в районі, в якому ви знаходитесь", - зазначив Адрае.
- Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
- У четвер, 9 травня, кабінет міністрів з питань безпеки проголосував за розширення операції ЦАХАЛу в Рафаху попри ризик перетнути червону лінію Байдена.
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