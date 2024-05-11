Ізраїль оголосив додаткову евакуацію з Рафаху

Про це повідомляє The Times of Israel.

Речник ЦАХАЛу підполковник Авічай Адрае оприлюднив список нових районів, які підлягають евакуації. Попередження стосується таборів Рафах і Шабура, а також околиць Генейна і Хірбат аль-Адас.

Згідно з планом цивільне населення має переміститися до розширеної гуманітарної зони в районах Аль-Мавасі та Хан-Юніс.

Окрім цього, Адрае також застерігає палестинців від переміщення в напрямку ізраїльського кордону.

Окремо Ізраїль віддав наказ про евакуацію на півночі Гази, в районі Джабалії. У цьому випадку цивільному населенню рекомендується перебратися в укриття на захід від міста Газа.

"Ви перебуваєте в небезпечній зоні бойових дій. ХАМАС намагається відновити свої можливості в цьому районі, і тому ЦАХАЛ буде працювати з великою силою проти терористичних організацій в районі, в якому ви знаходитесь", - зазначив Адрае.