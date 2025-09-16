Ізраїль посилив наступ на місто Газа з метою його окупації, - Axios

Про це пише Axios з посиланням на ізраїльські джерела.

За останні дні ізраїльські військові значно посилили повітряні удари по місту та його околицях. Однак дотепер наземні війська не вводилися в це густонаселене північне місто, де, за оцінками, залишаються сотні тисяч палестинців.

За даними ЦАХАЛу, близько 300 тис. палестинців покинули місто Газа за останні тижні. Раніше, на початку року, населення міста значно збільшилося за рахунок внутрішньо переміщених осіб, сягнувши приблизно одного мільйона.

Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних евакуюватися, однак значна частина людей залишилася, побоюючись, що інші райони сектора Гази не є безпечнішими.

Увечері понеділка, 15 вересня, ізраїльські авіаудари по місту Газа значно посилилися. Після цього палестинські ЗМІ повідомили про появу танків Армії оборони Ізраїлю на вулицях міста.