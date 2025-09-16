Ізраїль посилив наступ на місто Газа з метою його окупації, - Axios
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну операцію із метою встановлення контролю над містом Газа
Про це пише Axios з посиланням на ізраїльські джерела.
За останні дні ізраїльські військові значно посилили повітряні удари по місту та його околицях. Однак дотепер наземні війська не вводилися в це густонаселене північне місто, де, за оцінками, залишаються сотні тисяч палестинців.
За даними ЦАХАЛу, близько 300 тис. палестинців покинули місто Газа за останні тижні. Раніше, на початку року, населення міста значно збільшилося за рахунок внутрішньо переміщених осіб, сягнувши приблизно одного мільйона.
Армія оборони Ізраїлю закликала цивільних евакуюватися, однак значна частина людей залишилася, побоюючись, що інші райони сектора Гази не є безпечнішими.
Увечері понеділка, 15 вересня, ізраїльські авіаудари по місту Газа значно посилилися. Після цього палестинські ЗМІ повідомили про появу танків Армії оборони Ізраїлю на вулицях міста.
- Ізраїльські військові 3 вересня просунулися глибше в Газу, солдати та танки прорвалися до Шейх-Радвана, одного з найбільших районів міського центру.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.06Продаж 48.75
- Актуальне
- Важливе