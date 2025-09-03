Ізраїльські війська просунулися далі в Газу, кількість переселенців зростає

Про це пише Reuters.

Протягом останніх тижнів ізраїльські війська просунулися через передмістя Гази та зараз перебувають лише за кілька кілометрів від центру міста, попри міжнародні заклики припинити наступ.

Мешканці Гази заявили, що військові зруйнували будинки та наметове містечко, в яких розміщувалися палестинці, що раніше тікали від війни.

За словами місцевих чиновників зі сфери охорони здоров'я, у середу військові вбили щонайменше 24 палестинців, деякі з яких діти, більшість з них у Газі.

"Шейх-Радван спалюють ущент. Окупація зруйнувала будинки, спалила намети, а дрони відтворювали аудіоповідомлення, що наказують людям покинути цей район. Якщо захоплення міста Газа не буде зупинено, ми можемо загинути, і ми не пробачимо нікому, хто стоїть і спостерігає, нічого не роблячи, щоб запобігти нашій смерті", – сказала 60-річна місцева мешканка Закея Самі.

За словами жителів міста, військові скинули гранати на три школи в районі Шейх-Радвана, які використовувалися для укриття переміщених палестинців, та підпалили намети. Вони сказали, що палестинці втекли до бомбардування.

За словами свідків, військові також підірвали бронетехніку, начинену вибухівкою, щоб зруйнувати будинки на сході Шейх-Радвана, і розбомбили медичну клініку, знищивши дві машини швидкої допомоги.

Ізраїльські військові заявили в середу, що продовжуватимуть діяти проти терористичних організацій у Газі та усунуть будь-яку загрозу для Держави Ізраїль.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу наказав військовим взяти місто, яке він називає останнім оплотом ХАМАСу, чий напад на Ізраїль у жовтні 2023 року розпалив війну.

Нетаньягу наголосив, що ХАМАС, який править Газою майже два десятиліття, але зараз контролює лише частину території, має бути переможений, якщо не складе зброю та не здасться.