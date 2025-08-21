English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Операція в Газі, яку готує Ізраїль, може призвести до катастрофи, - Макрон

Операція в Газі, яку готує Ізраїль, може призвести до катастрофи, - Макрон

Дар'я Куркіна
21 серпня, 2025 четвер
00:47
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон попередив, що військова операція, яку Ізраїль готує в Газі, може "занурити весь регіон у цикл постійної війни"

Зміст

Про це він написав у Х після розмов з королем Йорданії Абдалою II та президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі.

"Ми поділяємо те саме переконання: військовий наступ у Газі, який готує Ізраїль, може призвести лише до катастрофи для обох народів і ризикує занурити весь регіон у цикл постійної війни", – заявив Макрон.

Французький лідер підкреслив, що край конфлікту допоможе покласти постійне припинення вогню в секторі Гази, звільнення всіх заручників, гуманітарна допомоги для Гази й роззброєння палестинської організації ХАМАС і зміцнення Палестинської адміністрації передумовами для закінчення війни. 

  • Армія оборони Ізраїлю 20 серпня розпочала наступ на місто Газа: ЦАХАЛ заявляє про свій контроль над околицями.
Теги:
Новини
Франція
Ізраїль
Палестина
військові
Близький Схід
Емманюель Макрон
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
