Операція в Газі, яку готує Ізраїль, може призвести до катастрофи, - Макрон

Про це він написав у Х після розмов з королем Йорданії Абдалою II та президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі.

"Ми поділяємо те саме переконання: військовий наступ у Газі, який готує Ізраїль, може призвести лише до катастрофи для обох народів і ризикує занурити весь регіон у цикл постійної війни", – заявив Макрон.

Французький лідер підкреслив, що край конфлікту допоможе покласти постійне припинення вогню в секторі Гази, звільнення всіх заручників, гуманітарна допомоги для Гази й роззброєння палестинської організації ХАМАС і зміцнення Палестинської адміністрації передумовами для закінчення війни.