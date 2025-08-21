Операція в Газі, яку готує Ізраїль, може призвести до катастрофи, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон попередив, що військова операція, яку Ізраїль готує в Газі, може "занурити весь регіон у цикл постійної війни"
Про це він написав у Х після розмов з королем Йорданії Абдалою II та президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі.
"Ми поділяємо те саме переконання: військовий наступ у Газі, який готує Ізраїль, може призвести лише до катастрофи для обох народів і ризикує занурити весь регіон у цикл постійної війни", – заявив Макрон.
Французький лідер підкреслив, що край конфлікту допоможе покласти постійне припинення вогню в секторі Гази, звільнення всіх заручників, гуманітарна допомоги для Гази й роззброєння палестинської організації ХАМАС і зміцнення Палестинської адміністрації передумовами для закінчення війни.
- Армія оборони Ізраїлю 20 серпня розпочала наступ на місто Газа: ЦАХАЛ заявляє про свій контроль над околицями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе