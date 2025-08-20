Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа й контролює його околиці

Про це пише The Jerusalem Post.

Спікер армії бригадний генерал Ефраїм Дефрін підтвердив початок наступу.

"Наші сили вже контролюють околиці міста", – заявив він.

За словами Дефріна, ізраїльська армія збільшить чисельність підрозділів для проведення операції: цього тижня резервістам надішлють 60 тис. повісток, і ще 20 тис. – пізніше цього місяця.

Бригадний генерал також запевнив, що ЦАХАЛ працює над забезпеченням евакуації цивільних з Гази та надання їм гуманітарної й медичної допомоги.