Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа й контролює його околиці
Армія оборони Ізраїлю 20 серпня розпочала наступ на місто Газа: ЦАХАЛ заявляє про свій контроль над околицями
Про це пише The Jerusalem Post.
Спікер армії бригадний генерал Ефраїм Дефрін підтвердив початок наступу.
"Наші сили вже контролюють околиці міста", – заявив він.
За словами Дефріна, ізраїльська армія збільшить чисельність підрозділів для проведення операції: цього тижня резервістам надішлють 60 тис. повісток, і ще 20 тис. – пізніше цього місяця.
Бригадний генерал також запевнив, що ЦАХАЛ працює над забезпеченням евакуації цивільних з Гази та надання їм гуманітарної й медичної допомоги.
- 5 липня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що у результаті активізації військових операцій в секторі Гази взяла під контроль приблизно 65% території анклаву.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.59
- EUR Купівля 47.92Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе