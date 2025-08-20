English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа й контролює його околиці

Армія Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа й контролює його околиці

Дар'я Куркіна
20 серпня, 2025 середа
23:09
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю 20 серпня розпочала наступ на місто Газа: ЦАХАЛ заявляє про свій контроль над околицями

Зміст

Про це пише The Jerusalem Post.

Спікер армії бригадний генерал Ефраїм Дефрін підтвердив початок наступу.

"Наші сили вже контролюють околиці міста", – заявив він.

За словами Дефріна, ізраїльська армія збільшить чисельність підрозділів для проведення операції: цього тижня резервістам надішлють 60 тис. повісток, і ще 20 тис. – пізніше цього місяця.

Бригадний генерал також запевнив, що ЦАХАЛ працює над забезпеченням евакуації цивільних з Гази та надання їм гуманітарної й медичної допомоги.

  • 5 липня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що у результаті активізації військових операцій в секторі Гази взяла під контроль приблизно 65% території анклаву.
Теги:
Новини
Ізраїль
військові
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по Україні: у Києві спрацювала ППО
23:38
Трамп на даху
"Розміром з Техас": Трамп заявив, що Обама віддав РФ Крим, який розташований "посеред океану"
23:09
Ексклюзив
Ігор Луценко
Враження про ефективність ракет "Фламінго" треба формувати після бойового застосування, - Ігор Луценко
22:37
Вакарчук, Магучіх, Зінкевич: Зеленський вручив держнагороди "Національна легенда України"
22:37
Ексклюзив
Федір Веніславський
Є висока ймовірність, що зустріч Зеленського, Трампа і Путіна відбудеться протягом десяти днів, - Веніславський
22:37
Ексклюзив
Сергій Таран
Питання УПЦ МП не стане причиною зриву переговорів, - політолог Таран
22:18
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше – на Лиманському й Покровському напрямках
21:43
Джозеф Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
У команді Усика назвали наступного суперника абсолютного чемпіона
21:10
Ексклюзив
Мирослав Чех
Зустрічі Зеленського з Навроцьким поставлять правильні акценти у відносинах між країнами, - ексдепутат Сейму Чех
21:08
Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду
Трамп переплутав Вірменію з Албанією та заявив, що врегулював її конфлікт з Азербайджаном
20:56
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Третина бойових дій припадає на Покровську складову фронту, - Згурець розповів про ситуацію на найгарячішому напрямку
20:40
Александр Стубб
"Нейтральна територія": президент Фінляндії Стубб вважає, що Швейцарія могла б стати місцем зустрічі Зеленського й Путіна
20:11
Дмитро Медведєв
"Безмозкий галльський півень не може відмовитися від ідеї": Медведєв запевнив, що РФ не погодиться на миротворців з НАТО в Україні
20:02
аптека ліки
Уряд розширив перелік ліків, які українці отримуватимуть безоплатно
20:00
OPINION
Перша частина кривавого марлезонського балету поволі добігає кінця
19:57
військовий квиток, мобілізація
"Прибираємо живі черги під ТЦК": уряд ухвалив рішення, що стосується мобілізації
19:49
школа
Уряд визначив дати початку та закінчення нового навчального року в школах
19:40
Папа Римський Лев XIV
"Аби народи знайшли дорогу миру": Папа Римський закликав вірян молитися за Україну
19:29
Оновлено
У Києві відбулося судове засідання у справі про вбивство підлітка на фунікулері: 21 серпня очікується допит обвинуваченого
19:27
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакувала Україну БПЛА: на Сумщині 14 поранених, серед них є діти, на Одещині влучання по газорозподільній станції
19:24
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Міноборони отримає нуль гривень внаслідок перерозподілу бюджету, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
19:19
Оновлено
Безугла
Комітет ВР підтримав відсторонення Безуглої від засідань парламенту. Нардепка погрожує судом
19:11
Мексика
Трамп доручив пофарбувати стіну на кордоні з Мексикою в чорний колір, аби відлякувати мігрантів у спеку
19:11
Ексклюзив
Володимир Горбач
Найкращим місцем для зустрічі Зеленського, Трампа і Путіна міг би бути Бермудський трикутник, - політолог Горбач
19:11
Оновлено
Міністр оборони Польщі звинуватив РФ у провокації через падіння БПЛА у Люблінському воєводстві
19:10
Оновлено
Сумський державний університет
РФ 18 серпня зруйнувала корпус Сумського держуніверситету, в бібліотеці згоріло 15 тис. книжок
19:04
міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
"Є інші завдання": в Польщі заявили, що не відправлятимуть своїх військових в Україну
18:40
Ексклюзив
Мирослав Чех
Завдяки ексгумаційним роботам стало видно, наскільки історичні питання політизовані в Польщі, - ексдепутат Сейму Чех
18:31
До Дня Незалежності в Києві відкриють виставку експонатів доби княжої Русі "Скарби України. Символи державності"
18:04
OPINION
Гарантії безпеки для України "як 5-та стаття НАТО". Що це означає
17:28
Ексклюзив
Віктор Орбан
Риторика Угорщини щодо України має кілька аудиторій, - аналітик Дячук
17:22
Микола Точицький
Зеленський призначив Точицького постійним представником України при Раді Європи
17:10
Едгар Ринкевич
Президент Латвії Ринкевичс назвав передчасними розмови про відправку військових в Україну
16:38
фейкові новини, fake news
Росіяни запустили фейк про 1,7 млн втрат ЗСУ у війні, – ЦПД
16:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:25
Сергій Лавров
Лавров заявив, що гарантами безпеки для України мають стати Росія, Китай і Захід
16:19
на фото Верховна Рада України
Рада ухвалила в цілому перерозподіл 35 млрд грн у бюджеті 2025 року
16:15
Ексклюзив
Мирослав Чех
Історичні питання в Польщі стосуються більше стосунків держави з громадянами українського походження, - ексдепутат Сейму Чех
16:08
Євробачення-2026 відбудеться у Відні
16:01
OPINION
Коли Путін зустрінеться із Зеленським і до чого тут Китай
Більше новин
