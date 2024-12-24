Ізраїль просить європейські країни визнати єменських хуситів терористами
Ізраїль доручив своїм дипломатичним представництвам в Європі спробувати домогтися визнання підтримуваних Іраном повстанців-хуситів в Ємені терористичною організацією
Про це інформує Reuters.
"Хусити становлять загрозу не лише для Ізраїлю, але й для регіону та всього світу. Перше і найголовніше, що необхідно зробити - це оголосити їх терористичною організацією", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар.
Хусити вже неодноразово завдавали ударів по Ізраїлю, використовуючи безпілотники та ракети, стверджуючи, що таким чином висловлюють солідарність з палестинцями в Газі.
Довідково: Єменські хусити, або Ансар Аллах (що в перекладі означає "Прихильники Бога"), — це шиїтська військова і політична група, яка виникла в Ємені у 1990-х роках.
- У ніч на суботу, 21 грудня, з території Ємену була випущена гіперзвукова балістична ракета, яка влучила в один із районів Тель-Авіва, унаслідок чого щонайменше 16 людей поранено.
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