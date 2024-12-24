Ізраїль просить європейські країни визнати єменських хуситів терористами

Про це інформує Reuters.

"Хусити становлять загрозу не лише для Ізраїлю, але й для регіону та всього світу. Перше і найголовніше, що необхідно зробити - це оголосити їх терористичною організацією", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гедеон Саар.

Хусити вже неодноразово завдавали ударів по Ізраїлю, використовуючи безпілотники та ракети, стверджуючи, що таким чином висловлюють солідарність з палестинцями в Газі.

Довідково: Єменські хусити, або Ансар Аллах (що в перекладі означає "Прихильники Бога"), — це шиїтська військова і політична група, яка виникла в Ємені у 1990-х роках.