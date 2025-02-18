Ізраїль залишив війська на 5 постах у Лівані, попри угоду про їх виведення

Про це повідомила CNN.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки що залишатиметься на аванпостах у Лівані, "щоб мати змогу продовжувати захищати наших жителів і переконатися у відсутності безпосередньої загрози", – заявив у понеділок, 17 лютого, підполковник Надав Шошані, речник ЦАХАЛ. Збройні сили Ізраїлю визначили кілька стратегічних місць на півдні Лівану, які виходять на північ ізраїльських громад.

"Виходячи з поточної ситуації, ми залишимо невелику кількість військ тимчасово розгорнутими в п'яти стратегічних точках уздовж кордону, – сказав Шошані. – Ми віддані домовленості про припинення вогню. Ми вважаємо, що це хороший процес".

Він не повідомив, чи погодився на це уряд Лівану, зазначивши лише, що ізраїльський уряд спілкувався з посередниками щодо припинення вогню на чолі зі США.

Відповідно до умов перемир'я Ізраїлем і "Хезболлою", якого вдалося досягнути в листопаді торік, Ізраїль мав протягом 60 днів вивести війська на свою територію. Згодом кінцевий термін продовжили до 18 лютого на прохання Ізраїлю.

Минулого четверга речник парламенту Лівану заявляв, що США поінформували його про план Ізраїлю, проте він відхилив його від імені Лівану.

"Я відмовився говорити про будь-які кінцеві терміни продовження періоду виведення, – цитує сказав він, згідно з офіційним інформаційним агентством Лівану NNA. – І це відповідальність американців – нав'язати виведення". Він додав, що якщо Ізраїль залишиться в цих місцях, це "означатиме, що ізраїльтяни практикуватимуть свободу пересування та агресію в Лівані, а це неприйнятно".