Ізраїль заявив, що терористи ХАМАСу планували теракти в Європі

Про це пише The Times of Israel.

У заяві зазначається, що ізраїльські агентства "Моссад" і "Шин Бет" у співпраці з іноземними партнерами змогли створити "всеосяжну і глибоку" картину терористичних дій ХАМАСу та їхніх планів здійснити напади в країнах Європи, Африки та Близького Сходу.

Офіцер поліції заявив, що Ізраїль виявив "подробиці про театри бойових дій, об’єкти терористів і тих, хто брав участь у здійсненні нападів - від командування ХАМАС у Лівані до останніх нападників в операційній інфраструктурі".

Зазначається, що більшість командувачів групи, що базується в Лівані, зокрема Салех аль-Арурі та Халіл Гарраз, були вбиті в результаті авіаударів Ізраїлю.

У заяві Ізраїлю також йдеться про те, що мережа планувала атакувати посольство Ізраїлю у Швеції, купувати БПЛА і використовувати кримінальні організації в Європі для підтримки атак.

Водночас осередки ХАМАСу в Данії, Німеччині та Голландії були заарештовані в грудні за підозрою в підготовці нападів на єврейські об'єкти в Європі.