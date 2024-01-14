Ізраїль заявив, що терористи ХАМАСу планували теракти в Європі
У суботу, 13 січня, офіс ізраїльського прем'єр-міністра оприлюднив заяву, у якій йдеться про те, що осередки терористичного угруповання ХАМАС планували теракти в країнах Європи
Про це пише The Times of Israel.
У заяві зазначається, що ізраїльські агентства "Моссад" і "Шин Бет" у співпраці з іноземними партнерами змогли створити "всеосяжну і глибоку" картину терористичних дій ХАМАСу та їхніх планів здійснити напади в країнах Європи, Африки та Близького Сходу.
Офіцер поліції заявив, що Ізраїль виявив "подробиці про театри бойових дій, об’єкти терористів і тих, хто брав участь у здійсненні нападів - від командування ХАМАС у Лівані до останніх нападників в операційній інфраструктурі".
Зазначається, що більшість командувачів групи, що базується в Лівані, зокрема Салех аль-Арурі та Халіл Гарраз, були вбиті в результаті авіаударів Ізраїлю.
У заяві Ізраїлю також йдеться про те, що мережа планувала атакувати посольство Ізраїлю у Швеції, купувати БПЛА і використовувати кримінальні організації в Європі для підтримки атак.
Водночас осередки ХАМАСу в Данії, Німеччині та Голландії були заарештовані в грудні за підозрою в підготовці нападів на єврейські об'єкти в Європі.
- Напередодні служби безпеки Ізраїлю та Єгипту не надали дозвіл на евакуацію 29 українських громадян із Сектору Гази. Це чоловіки, які співпрацювали з ХАМАСом у той чи інший спосіб.
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