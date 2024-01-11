Співпрацювали з ХАМАС: посол в Ізраїлі розповів про українців, яким не дозволили евакуюватися із Гази

Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі hromadske.

Він зазначив, що кількість громадян України, які залишилися у Секторі Гази, більша, ніж 29. Йдеться про тих, які зокрема не захотіли виїжджати раніше. За його словами, всі охочі могли евакуюватися більше ніж один раз.

"Ми ж не можемо примусово їх звідти витягнути. Ми вмовляли людей виїхати, але не всі погодились з різних причин. У когось літні батьки, комусь чоловіку не дозволили. Ці 29 громадян — це все чоловіки, які співпрацювали з ХАМАСом у той чи інший спосіб", — сказав посол.

І додав, що українська сторона боролася за кожного свого громадянина. Для частини українців було погоджене проведення додаткових заходів безпеки під час їхнього перебування в Єгипті, щоб далі відпустити.

"Комусь пощастило менше, тобто, мабуть, щодо них є більше доказів про їхню співпрацю з ХАМАС. Але рано чи пізно ця ситуація розвʼяжеться, війна не буде нескінченною", — зауважив Корнійчук.

За його словами, в України, як і у всіх країн-партнерів, така сама ситуація: загальний відсоток тих, кому не дозволено виїхати, не більше 7 %.