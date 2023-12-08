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Зеленський заявив про евакуацію 40 українців із сектора Гази

8 грудня, 2023 п'ятниця
22:29
Суспільство Володимир Зеленський

У п'ятницю, 8 листопада, Володимир Зеленський заявив про евакуацію ще 40 громадян України з сектора Гази. Наразі вони знаходяться на безпечній території

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

"Наша розвідка, наші дипломати продовжують евакуацію громадян України із сектора Газа. Увесь день сьогодні триває виведення наших людей на безпечну територію. Ще майже 40 громадян України в безпеці", - заявив президент.

Зокрема, Володимир Зеленський подякував представникам Головного управління розвідки, дипломатам та союзникам України у регіоні за сприяння у звільненні українців з сектора Гази.

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись із сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. 

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, з території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України, а згодом до Бухареста відлетів і третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном. 

Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, повідомив, що станом на 23 жовтня евакуюватися зголосилися 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет.

Згодом стало відомо, що Міністерство закордонних справ України та причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації 358 українців із Гази до Єгипту. А посол Корнійчук заявив, що 101 українець має бути евакуйований із Гази 7 листопада. 

8 листопада з сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України. Окрім того, Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

Невдовзі Корнійчук повідомив, що 11 листопада з сектора Гази евакуювали 11 українців та 9 громадян Молдови, а речник українського МЗС поінформував, що 24 листопада з Гази до Єгипту евакуювали ще 8 українців. 

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що станом на п'ятницю, 1 грудня, ще 146 українців висловили бажання евакуюватися з сектора Гази.

Світ
Україна
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Володимир Зеленський
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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